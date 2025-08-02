ONU: Mais de 100 mortos em dois dias nos centros de ajuda alimentar em Gaza

O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, afirmou nesta sexta-feira a jornalistas:“A Oficina das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) informa que, segundo os relatos, um grande número de pessoas continua sendo morta ou ferida enquanto tenta conseguir alimentos. De acordo com nossos colegas de direitos humanos, somente nos últimos dois dias, mais de 100 pessoas foram assassinadas pelas forças israelenses nas rotas dos comboios de ajuda alimentar ou nas proximidades dos centros de distribuição, e centenas de outras ficaram feridas.”

Ele acrescentou: “A OCHA destaca que ninguém jamais deveria ser forçado a arriscar a própria vida para conseguir alimentos. Os civis devem ser sempre protegidos, e a entrega de ajuda humanitária essencial em nível comunitário deve ser facilitada em larga escala, não impedida.”

