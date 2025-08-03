O Mundo na Visão do Imam Ali (A.S.)

Agência Internacional de Notícias Ahlul Bayt (ABNA): Disse nosso Mestre Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib (A.S.): «إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًی لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا»[1].

Nos versículos do Alcorão Sagrado e nas palavras dos Imames Infalíveis (A.S.), duas perspectivas em relação ao mundo são expressas; em algumas expressões e narrações, há uma severidade em relação ao mundo, sendo ele chamado de "tentação", mas em outras, são apontadas as qualidades positivas do mundo. É claro que as qualidades positivas e negativas dependem do comportamento dos seres humanos, portanto, o mundo não é intrinsecamente bom ou intrinsecamente mau; em outras palavras, se o ser humano se deixa aprisionar pelo mundo e gasta toda a sua honra e dignidade para obtê-lo, tal mundo será, sem dúvida, desprezível e condenável. Mas se o ser humano interage com o mundo com conhecimento adequado e consciência suficiente, este mundo se tornará o local de entrada de anjos, profetas de Deus e amigos de Deus, e muitas das altas graduações que o ser humano alcançará no Dia do Juízo serão à sombra dessa boa interação com o mundo.

Amir al-Mu'minin Ali (A.S.) também se refere a este assunto na narração mencionada e disse que o mundo é o lar da verdade para quem com ele age com verdade, e o lar da segurança (do castigo divino) para quem o compreende corretamente, e o lar da riqueza para quem dele tira provisões, e o lar da advertência para quem dele tira lições.

De acordo com as palavras do Hazrat Ali (A.S.), se o mundo for bem abordado, ele será um lugar de sinceridade e verdade, bem-estar, prosperidade e riqueza; por exemplo, se o ser humano tiver avareza e cobiça no mundo, ele estará continuamente em sofrimento e tormento, mas se praticar a contentamento, sua vida será acompanhada de conforto e tranquilidade. Este mundo pode até se tornar um lugar de prosperidade e a casa da riqueza para o ser humano, e, em termos mais claros, o ser humano que se esforça para aumentar suas reservas espirituais e fortalecer sua religião no decorrer de sua vida no mundo, será a pessoa mais rica, pois no lar eterno da vida após a morte, o único capital que será útil para o ser humano é justamente essa reserva espiritual.

"Não estais vós nos lugares daqueles que vos precederam, cujas vidas foram mais longas e cujas obras foram mais duradouras... e que então partiram sem provisão alguma que os levasse ao destino e sem montaria alguma que percorresse o caminho? Ouvistes que o mundo se sacrificou por eles?... E acaso lhes deu algo além de fome?... Escolheis tal mundo?"[2]

Estejam cientes! Que estais em uma época em que a morte a persegue, então quem em sua época de esperança e antes do término do prazo se dedicar às boas ações, suas obras lhe serão proveitosas e não sofrerá prejuízo com a chegada da morte, e quem em sua época de esperança antes do término do prazo for negligente, suas obras serão prejudiciais e sofrerá prejuízo com a chegada da morte.[3]

