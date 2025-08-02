Grupos palestinos: Visita de Witkoff a Gaza foi uma farsa ridícula

A Frente Popular para a Libertação da Palestina declarou neste sábado, em comunicado:

“Reafirmamos que o governo dos Estados Unidos é um parceiro pleno na guerra de fome contra o nosso povo e atua diretamente para apoiar os ocupantes e encobrir seus crimes.”

A visita de Witkoff, na sexta-feira, a “um centro de distribuição de ajuda americano-sionista na Faixa de Gaza, vinculado à chamada Fundação Humanitária de Gaza”, é uma confirmação clara da cumplicidade de Washington nos crimes do regime sionista, já que essa visita fez parte de uma farsa e de uma tentativa evidente de embelezar a imagem dos ocupantes e de espalhar mentiras sobre a situação da ajuda humanitária.

Segundo o comunicado, a realidade é que, sob o bloqueio da ajuda humanitária, o fechamento das passagens fronteiriças e o lançamento humilhante de uma quantidade mínima de ajuda aérea sobre a Faixa de Gaza, a fome está se espalhando pela região.

308