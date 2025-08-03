Cisjordanos se manifestam em apoio ao povo de Gaza

As manifestações na Cisjordânia ocupada ocorrem no contexto do chamado do Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS), que pediu na sexta-feira o aumento da mobilização popular global neste domingo, 3 de agosto, contra a contínua agressão, o genocídio e a fome sistemática imposta pelo regime israelense a mais de dois milhões de palestinos na Faixa de Gaza.

“Que o domingo, 3 de agosto, seja um dia global de apoio a Gaza, Al-Quds (Jerusalém), Al-Aqsa e aos prisioneiros na Palestina, em lealdade e resposta ao chamado do mártir da Palestina e da nação, o líder Ismail Haniya (Abu Al-Abd)”, diz a nota do HAMAS.

De fato, na cidade cisjordaniana de Tulkarem, centenas de palestinos saíram às ruas neste domingo para exigir a libertação dos prisioneiros nas cadeias israelenses, denunciar o cerco que sufoca Gaza e o genocídio do povo palestino.

Em Nablus, na Cisjordânia, também foram registradas mobilizações contra a ofensiva militar israelense e o estrangulamento humanitário no território de Gaza.

Em Ramallah, cidade cisjordaniana sob administração palestina, uma concentração multitudinária respondeu ao chamado do HAMAS, apresentando três exigências: fim do bloqueio, cessar os bombardeios e liberdade para os detidos.

Desde 2 de março, as forças israelenses têm impedido a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Em 18 de março, romperam um cessar-fogo temporário e retomaram uma campanha amplamente descrita como genocida, com apoio político e militar dos Estados Unidos. Pelo menos 60.430 palestinos foram mortos e outros 148.722 ficaram feridos pela guerra israelense contra o enclave palestino, iniciada em 7 de outubro de 2023.

Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras agências internacionais questionaram os reais motivos da suposta intervenção "humanitária" dos Estados Unidos.

