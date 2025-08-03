Arbaeen: Mais do que uma peregrinação, um ato global de resistência contra a injustiça

A peregrinação do Arbaeen, uma das maiores reuniões anuais do mundo, comemora o 40º dia após o martírio do Imam Hussein (AS), neto do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele). Embora tenha sido há muito uma tradição xiita, o evento agora atrai pessoas de diversas religiões e origens, formando o que o clérigo e autor iraniano Hojat-ol-Islam Morteza Khalili descreve como um "movimento global de consciência".

Khalili, que escreveu o livro "No Caminho para o Arbaeen", diz que sua inspiração veio durante suas viagens ao Iraque em 2016. "Vi pessoas lutando tanto com questões religiosas quanto práticas", lembrou. "Não havia um livro conciso e baseado na experiência de campo para guiá-las através da experiência."

Seu livro compilou decisões religiosas (fiqh), insights históricos e etiqueta relevantes para a peregrinação. Mas o que o diferencia, diz ele, é sua acessibilidade. "Outros livros eram muito volumosos ou limitados a rituais e descrições de locais. Eu queria algo compacto, mas abrangente—algo que falasse tanto à mente quanto à alma do peregrino."

Embora originalmente escrito em 2018, Khalili reconhece que o contexto do Arbaeen evoluiu desde então. "Houve grandes mudanças logísticas", disse ele, referindo-se a novas estradas, cruzamentos de fronteira atualizados e rotas de caminhada alternativas, como de Kadhimiya ou Hillah em vez do caminho tradicional Najaf-Karbala. "Se eu fosse reescrever o livro hoje, incluiria todos esses desenvolvimentos."

Mas mais significativamente, Khalili acredita que as dimensões ideológicas e espirituais do Arbaeen se aprofundaram em resposta aos desafios globais.

Ele acredita que o Arbaeen tem significado geopolítico, especialmente em meio à crescente oposição global ao sionismo e à recente agressão israelense de 12 dias ao Irã. "Nas edições anteriores, não destacamos muito o anti-sionismo. Mas agora, com a crescente consciência sobre o sofrimento palestino, esta dimensão do Arbaeen deve ser enfatizada", disse ele.

Ele argumenta que a peregrinação se tornou um espaço onde pessoas de todas as religiões e credos se reúnem sob uma bandeira compartilhada de justiça. "Isso não é mais um evento puramente xiita ou mesmo islâmico", explicou. "Está aberto a qualquer um que busque verdade e justiça—cristãos, judeus, até ativistas seculares. Muitos são atraídos ao Arbaeen porque veem o Irã se posicionando contra Israel e querem saber mais sobre seu povo e crenças."

Khalili enfatizou que tal diversidade exige que os peregrinos adotem uma ética universal de respeito. "Devemos evitar comportamentos que alienem outros", disse ele.

Ele citou exemplos, como alguns peregrinos desrespeitando costumes iraquianos—como transbordar xícaras de chá ou ofertas repetidas de café—sem entender seu significado cultural. "No Iraque, uma xícara de chá cheia até a borda é um sinal de generosidade. Recusá-la sem conhecer o significado causa ofensa desnecessária."

Outra preocupação, alertou Khalili, é o risco de divisão sectária. "Infelizmente, vimos pessoas se envolvendo em atos inflamatórios como amaldiçoar figuras sunitas mesmo ao redor de santuários sagrados", disse ele. "Isso vai contra tudo que os Ahl al-Bayt (AS) ensinaram. O Arbaeen é sobre unidade, não divisão."

Ele apontou que tendas de serviço cristãs, judaicas e até mandéias (sabianas), ou moukebs, foram montadas ao longo da rota do Arbaeen no Iraque. "Essa é a beleza desta peregrinação—ela une todos. Mesmo se alguém não é muçulmano, se caminha em direção a Karbala em busca de justiça, faz parte deste movimento."

Para Khalili, a lição é clara: "Todos que caminham devem ser ensinados que esta não é apenas uma experiência pessoal ou nacional—é um evento internacional e inter-religioso. Mesmo um ateu participando do Arbaeen merece dignidade. Como o Alcorão diz: 'Certamente honramos os filhos de Adão.' (Surah Al-Isra', versículo 70) Isso significa todo ser humano."

"O crescente movimento global de confronto ao sionismo definitivamente impacta o Arbaeen deste ano", disse ele, acrescentando, "as pessoas foram despertadas."

