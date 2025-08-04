O Papa expressa seu apoio à juventude de Gaza: “Estamos com os jovens de Gaza”

O líder da Igreja Católica, em uma homilia diante de milhares de jovens, condenou os horrores da guerra em Gaza, na Ucrânia e em outras zonas de conflito, afirmando:“Estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem a pior crueldade humana.” O Pontífice os encorajou a serem construtores de um futuro baseado no diálogo e na solidariedade, em vez da violência.

O Jubileu, uma tradição católica que promove o perdão e a renovação espiritual, serviu de contexto para o Papa denunciar a grave crise humanitária em Gaza, alertando sobre a fome, a morte e a falta de acesso à ajuda. Além disso, ele reiterou seu apelo por um cessar-fogo imediato, a libertação dos prisioneiros e a proteção de civis e locais sagrados.

Nos dias anteriores, o Papa também conversou por telefone com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, apoiando o respeito ao direito internacional humanitário. Nesse sentido, ressaltou a necessidade de evitar o uso desproporcional da força e o deslocamento forçado contra o povo palestino, ao mesmo tempo em que renovava seu compromisso com a paz no Oriente Médio e no mundo.

