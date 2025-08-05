​Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa um morto e quatro feridos

O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Ministério da Saúde do Líbano informou, em um comunicado à imprensa, que um drone israelense atacou um bairro na localidade de Jiyam nesta segunda-feira.

Além disso, unidades de artilharia israelenses bombardearam com três projéteis uma área no Monte Hermon, ao sul da localidade de Yarun. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos.

Equipes especializadas do Exército libanês, durante operações de reconhecimento técnico em áreas do sul do país, especificamente na localidade de Aitaron, identificaram um dispositivo de espionagem instalado pelo Exército de Israel.

​O dispositivo, oculto dentro de uma rocha, estava equipado com câmeras e sensores.

​Israel iniciou operações militares no Líbano em 8 de outubro de 2023, que culminaram em uma guerra em grande escala em setembro de 2024, deixando mais de 4.000 mortos e cerca de 17.000 feridos.

​Um cessar-fogo foi acordado em novembro, mas as forças israelenses têm realizado ataques quase diários no sul do Líbano.

​As autoridades libanesas informaram sobre quase 3.000 violações israelenses do cessar-fogo, incluindo a morte de mais de 259 pessoas e mais de 562 feridos.

​Segundo o estipulado no acordo de cessar-fogo, Israel deveria se retirar completamente do sul do Líbano até 26 de janeiro, mas o prazo foi prorrogado até 18 de fevereiro após Tel Aviv se recusar a cumprir a ordem.

​Israel ainda mantém presença militar em cinco postos de fronteira.

