Resistência contra a arrogância é a honra das nações crentes

De acordo com a Agência de Notícias Ahlul Bayt (ABNA), Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Seyyed Mehdi Khamoushi, o chefe da Organização de Assuntos de Doações e Caridade, durante a cerimônia de nomeação dos responsáveis do comitê da 48ª edição das competições nacionais de Alcorão, enfatizou o papel do Alcorão na definição do caminho para a sociedade islâmica, dizendo: "Nos últimos anos, falamos da versão de perfeição e resistência.

A palavra 'resistência' foi mencionada várias vezes no Alcorão, mas o ponto principal de todas elas é 'Guia-nos no caminho reto' (Ihdina al-sirat al-mustaqim)."

Ele acrescentou: "Se o caminho não tivesse sido determinado pelo Alcorão, a submissão à arrogância seria permitida, mas hoje a resistência contra eles é motivo de orgulho. A resistência lógica do nosso amado Líder da Revolução tornou-se mundialmente famosa."

O chefe da Organização de Doações e Caridade, referindo-se aos recentes crimes do regime sionista em Gaza, disse: "Vejam o que o inimigo fez com o povo de Gaza; quase três milhões de pessoas foram deslocadas. Nós respondemos à invasão deles ao nosso país, e se eles cometerem o mesmo erro novamente, nossa resposta será ainda mais forte."

Ele continuou, referindo-se às promessas divinas: "Deus não entregará o mundo nas mãos dos impuros. Ele prepara a frente da verdade e a lança contra a falsidade. Deus cumpre Suas promessas, e se a fé penetrar nos corações, não haverá medo. A fé monoteísta significa acreditar que Deus não nos deixará sozinhos."

Khamoushi, referindo-se à missão da Organização de Doações e Caridade na promoção do estilo de vida corânico, disse: "Nosso principal trabalho é erguer a bandeira do Alcorão para que, através da promoção de um estilo de vida correto, uma sociedade corânica seja formada. Se os países islâmicos se moverem no caminho do Alcorão, poderão forçar o inimigo a recuar."