Karbala recebe 25 milhões de fiéis na maior peregrinação anual do mundo

O governador de Karbala, Qassim al-Yassari, destacou os preparativos extraordinários da província, afirmando que o número esperado de peregrinos supera os cerca de 22 milhões que visitaram a cidade nas cerimônias do ano passado.

Multidões de todo o mundo se reúnem anualmente em Karbala para marcar o quadragésimo dia após o martírio do Imam Hussein (a.s.), neto do Profeta Muhammad (s.a.w.), ocorrido em 680 d.C. na batalha de Karbala.

Nas últimas horas, mais de um milhão de iranianos cruzaram a fronteira comum em direção ao Iraque.

Para muitos fiéis, a lembrança do Arbaín simboliza a resistência frente à tirania e à injustiça.

Na caminhada anual do Arbaín, considerada a maior do mundo nesse tipo, peregrinos e moradores locais, carregando as bandeiras da Palestina e da Resistência Palestina, reafirmam seu firme apoio ao povo de Gaza diante da guerra genocida israelense que já matou mais de 61 mil pessoas desde 7 de outubro.

