Aiatolá Ramazani: A Maior Lição do Arba'een é a Resiliência, a Paciência e a Resistência

De acordo com a Agência Internacional de Notícias da Ahlul Bayt (A.S.) - Abna - um pré-webinário com o tema "Relendo a Mensagem Global do Arba'een de Husayni, da Liderança à Responsabilidade" foi realizado com os esforços do Departamento de Assuntos Internacionais da Assembleia Mundial da Ahlul Bayt (A.S.).

Nesta reunião, a mensagem do secretário-geral da Assembleia Mundial da Ahlul Bayt (A.S.) foi apresentada por ocasião do Arba'een de Husayni, e palestrantes de países como Azerbaijão, Paquistão, Afeganistão, Tailândia, Inglaterra, Trindade, Zanzibar, Nigéria e Alemanha apresentaram seus pontos de vista sobre o tema. Eles enfatizaram a importância de renovar o pacto com a liderança do Imam Husayn (A.S.) no Arba'een e, consequentemente, a responsabilidade que isso acarreta.

O texto completo do discurso do Aiatolá Ramazani é o seguinte:

اعوذ بالله من شیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

Agradeço e aprecio a presença de todos os irmãos e irmãs neste webinário sobre o Arba'een, bem como aos irmãos e irmãs que farão discursos e apresentarão tópicos relacionados ao Arba'een sobre diversos assuntos.

O Arba'een é um fenômeno espiritual espontâneo que hoje se transformou em um ativismo social, espiritual e religioso, no qual todos os muçulmanos de diferentes nações do mundo, incluindo os seguidores da escola da Ahlul Bayt (A.S.), participam. Até mesmo alguns não-muçulmanos participam deste ritual. Milhões de pessoas comparecem a este evento importante, e o número em alguns anos ultrapassou vinte milhões.

Este evento é de extrema importância e deve ser estudado sob diferentes perspectivas: social, cultural, política, espiritual, senso de justiça e várias outras questões. O fato de as pessoas caminharem por vários dias, de duas a três semanas ou até mais, especialmente nesta época, que é muito quente, para chegar a Karbala, é louvável e digno de análise de todas as direções. É muito importante; o próprio Arba'een deve ser discutido em alguns aspectos. No entanto, o aspecto que é muito importante e do qual podemos tirar lições é o seu poder narrativo. Um crime e uma tragédia ocorreram no ano 61 do calendário islâmico, e o resultado foi grande: a cabeça do filho e neto do Profeta (S.A.A.S.) e de todos os seus companheiros foram separadas de seus corpos.

Por isso, a razão para 'Ashura deve ser discutida de forma muito precisa. O que aconteceu para que, cinquenta anos depois, a cabeça do neto do Profeta fosse posta em uma lança? Isso é algo a se refletir, que deve ser discutido e debatido em seu devido lugar; mas este grande crime aconteceu. Agora, este evento e esta amarga tragédia devem ser narrados corretamente: por que este evento aconteceu? A honorável Zaynab (A.S.), o Imam Zayn al-'Abidin (A.S.), a Ahlul Bayt (A.S.) e outras figuras proeminentes deram discursos e narraram os eventos em vários lugares. Foi de tal forma que as diferentes dimensões deste crime nos chegaram através desses discursos. Isso significa que agora vocês podem analisar este evento e esta amarga tragédia de todas as direções e tirar lições de suas mensagens, como se fosse um roteiro; do ponto de vista moral, místico, épico, cognitivo, cultural, social, familiar e de várias outras direções, vocês podem examinar e analisar este evento.

É muito importante que uma narrativa precisa e abrangente desse evento seja apresentada. Entre os pontos que devem ser abordados, está a nossa relação com a liderança da sociedade islâmica, com o Wali de Deus, o Imam Husayn (A.S.), como o Imam dos muçulmanos. Esses grandes homens foram recomendados pelo Profeta (S.A.A.S.). O Profeta (S.A.A.S.) disse sobre al-Hasan e al-Husayn: "

الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ إِمَامَانِ قَاما أَوْ قَعَدا

" (Al-Hasan e al-Husayn são Imams, estejam eles em pé ou sentados). O Profeta (S.A.A.S.) fez muitas recomendações sobre o Imam Husayn (A.S.).

Permanecer ao lado do líder da sociedade requer uma forma de aceitação da liderança e de senso de responsabilidade. Essencialmente, ao nos colocarmos ao lado do Imam, enfrentamos um grande teste. Na Ziyarat Jam'i'ah Kabirah, está escrito: "

«وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَی بِهِ النَّاسُ»

" (E vós sois a porta pela qual as pessoas são testadas). Isso significa que as pessoas são testadas por meio do Imam; tanto em sua cognição e conhecimento, quanto em sua presença em campo. "

مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ فَقَدْ ماتَ مِیتَةً جاهِلِیَّة

" (Aquele que morre e não conhece o Imam de seu tempo, morre uma morte de ignorância). Se alguém não consegue obter esse conhecimento, pode se desviar. Portanto, nas súplicas também é enfatizado: "

اَللّهُمَّ عَرِّفْنی حُجَّتَک فَاِنَّک اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی حُجَّتَک ضَلَلْتُ عَنْ دینی

" (Ó Deus, faz-me conhecer a Tua prova, pois se não a fizeres, eu me desviarei da minha religião). Este ponto importante deve ser considerado de forma precisa e profunda. Mais adiante na Ziyarat Jam'i'ah Kabirah, está escrito: "

" (Aquele que se aproxima de vós, é salvo) e "

وَ مَنْ لَمْ یَأْتِکُمْ هَلَک

" (Mas aqueles que não se aproximam de vós, perecem e são destruídos). O Imam se torna o local de teste para aqueles que se colocam ao seu lado. O Imam, como alguém que é responsável pela liderança da sociedade, tem uma grande responsabilidade. Para quê? Para reviver os sinais da religião. "

" (Para reviver os sinais da Tua religião). Ele diz que tudo o que está no domínio da religião e do conhecimento religioso deve ser revivido, sem que ninguém possa distorcê-lo. O Imam se opõe à heresia. Ou seja, o Imam não permite que alguém introduza algo na religião que não faz parte dela. Em seguida, ele diz: "

" (Para manifestarmos a reforma em Tuas terras, para que os oprimidos de Teus servos se sintam seguros e para que os Teus limites negligenciados sejam estabelecidos). O trabalho do Imam é a reforma, para que as pessoas desfrutem de segurança e os limites de Deus sejam revividos. O Imam está presente para que as pessoas não vivam na ignorância e na confusão. Na Ziyarat Arba'een, está registrado: "

" (Ele sacrificou sua vida por Ti para resgatar os Teus servos da ignorância e da confusão do desvio). O Comandante dos Fiéis (A.S.) também enfatiza isso no Nahj al-Balagha, que uma sociedade que vive na ignorância tem tudo de cabeça para baixo: "

" (Queixo-me a Deus de um povo que vive na ignorância).

Portanto, é necessário experimentar estar ao lado do Imam. Quando a pessoa deseja sair vitoriosa deste grande teste, ela deve ter paciência e resiliência. O Imam Reza (A.S.) diz que o crente não se torna um crente a menos que tenha 3 qualidades: "

ونُ المومنُ مؤمناً حتّی تکون فیه ثلاثُ خصالٍ: سنّةٌ من ربّه وسنّةٌ من نبیّه وسنّةٌ من ولیّه. فأمّا السنّة من ربّه فکتمانُ السرّ، واما السنّة من نبیّه فمداراةُ الناس، واما السنّة من ولیّه فالصبرُ فی البأساء والضراء

". A primeira é que ele deve adquirir um caminho de seu Senhor. "

" (Quanto ao caminho de seu Senhor, é a ocultação dos segredos), ou seja, deve ocultar os segredos dos outros, assim como Deus, o Abençoado e Exaltado, faz. "

" (E quanto ao caminho de seu Profeta, é a paciência com as pessoas). O caminho do Profeta (S.A.A.S.) é ser paciente com as pessoas, mas não com os inimigos. "

" (E quanto ao caminho de seu Wali, é a paciência nas dificuldades e nos infortúnios). A pessoa deve suportar as dificuldades. Este é um ponto importante que devemos prestar atenção.

Portanto, a lição de aceitar a liderança requer educação. Quanto mais uma pessoa se educou e mais fé tiver, melhor poderá sair vitoriosa deste campo; tanto a fé intelectual quanto a fé intuitiva. Por isso, o Alcorão enfatiza que você deve aumentar a sua fé. Estar ao lado do Imam e aceitar a liderança equivale a ter responsabilidade. Um crente que está ao lado do Wali de Deus deve assumir a responsabilidade. Essencialmente, o ser humano, no verdadeiro sentido da palavra, deve assumir responsabilidade, e essa responsabilidade não é apenas no âmbito individual, mas ganha mais significado nos âmbitos sociais, especialmente a responsabilidade social, política e cultural, que deve ser mais evidente e se manifestar ao estar ao lado do Imam, especialmente para os intelectuais e aqueles que são influentes e desempenham papéis importantes, pois têm mais responsabilidade.

Os crimes que acontecem hoje devem ser narrados corretamente. Assim como os grandes crimes foram narrados corretamente no Arba'een, hoje também os crimes que são cometidos pelo sistema de dominação, arrogância e colonialismo no mundo devem ser explicados corretamente. Alguns usam frases enganosas como: "Nós estamos em guerra para alcançar a paz", mas eles guerreiam, deslocam pessoas, ocupam e cometem todos os tipos de crimes que desejam para alcançar seus objetivos, a fim de fazer com que todos e tudo esteja com eles e escravizar as nações. Hoje, a escravidão não é mais a escravidão de um ser humano, dez, cem ou mil, mas a escravidão das nações e dos povos. Eles buscam escravizar uma nação e chamá-la para se render a eles, e se eles se renderem, tudo bem, mas se não se renderem, eles os aniquilam. Isso deve ser levado em consideração. Em todo caso, o destino daqueles que amam o dinheiro, o poder, a hipocrisia e o crime deve ser determinado.

Eles querem esmagar e aniquilar as nações que querem ficar de pé e participar de seu próprio destino. Com os eventos e crimes que estão ocorrendo em Gaza, eles transformaram esta área em uma prisão internacional. Mais de dois milhões de pessoas foram deslocadas e eles ainda não permitem que a comida chegue a elas. Ou seja, eles estão até mesmo sendo avarentos em relação à ajuda humanitária. Os sionistas são um povo selvagem e vocês não encontrarão nada mais selvagem e cruel do que eles. Esses crimes devem ser narrados no Arba'een. Os crimes que são cometidos hoje contra crianças e mulheres indefesas devem ser narrados corretamente no Arba'een.

Este Arba'een pode ser um Arba'een ativo e influente e pode nos ensinar responsabilidades sociais e humanas. O Arba'een é, de certa forma, uma educação sobre grandes responsabilidades em diferentes domínios; atenção à espiritualidade, atenção à racionalidade, atenção à justiça, oposição à opressão e atenção à dignidade humana.

Hoje, muitos falam de dignidade humana, mas no verdadeiro sentido da palavra, não há nada disso. Eles esmagaram a dignidade, eles esmagaram os termos de liberdade, segurança, justiça e etc. Eles usam a questão dos direitos humanos como um termo enganoso para a colonização da humanidade. Se o Arba'een seguir este caminho, ele poderá ser o prelúdio para um grande movimento no mundo contemporâneo e contra o sistema de dominação e arrogância e os grandes crimes que foram cometidos. Hoje, de forma alguma o silêncio é permitido. Pelo contrário, o silêncio é proibido. As pessoas veem esses crimes com seus próprios olhos. Certamente, se o Profeta (S.A.A.S.) estivesse vivo hoje, ele gritaria, e a Ahlul Bayt (A.S.) e os homens livres gritariam. Nós também, como eles, devemos gritar. Vocês não veem todos esses males que estão ocorrendo no mundo? O maior mal é esta grande opressão histórica...

" (Vocês não veem que o direito não é praticado e o mal não é evitado?). O Senhor dos Mártires (A.S.) não diz que este é o dever de Husayn e do Imam; não, este é o dever de cada crente, de se levantar e se opor à opressão, à tirania, ao colonialismo e à hipocrisia. Naturalmente, este ativismo prepara o terreno para a salvação de toda a humanidade.

Esperamos que, se Deus quiser, tudo isso prepare o terreno para o aparecimento do Salvador da humanidade, para que a sociedade humana o veja. Ele encherá o mundo de justiça e se oporá à opressão que ocorre no mundo hoje. Cada pessoa que se coloca ao lado do Imam e de seu Wali deve seguir este caminho, pois a maior lição do Arba'een é a resiliência, a paciência e a resistência. Esperamos que Deus, o Exaltado, nos dê a graça de sermos bem-sucedidos neste grande teste que é para cada um de nós hoje, e que possamos cumprir nossos deveres e responsabilidades.

Mais uma vez, agradeço a todos os irmãos e irmãs que estão presentes e que farão discursos neste webinário. Espero que as diferentes dimensões do Arba'een sejam completamente examinadas nestas discussões.

E a paz esteja conosco e convosco, e a misericórdia de Deus e as Suas bênçãos.