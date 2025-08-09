O Papel da "Caminhada de Arbaeen" na Solidariedade Familiar

Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA: A caminhada de Arbaeen, muito além de um rito religioso, transformou-se em uma plataforma poderosa para fortalecer a solidariedade familiar. Esta jornada espiritual oferece oportunidades únicas para aprofundar as relações e criar memórias compartilhadas:

Fortalecimento dos Laços de Parentesco e Relações Familiares: O Islã e o Sagrado Alcorão enfatizam muito a importância de manter e fortalecer os laços familiares. A caminhada de Arbaeen é uma oportunidade inigualável para a realização disso. Membros da família, de crianças a idosos, caminham lado a lado. Esta longa jornada juntos proporciona inúmeras oportunidades para conversar, trocar ideias, ajudar-se mutuamente e expressar afeto, o que raramente acontece na vida diária e ocupada de hoje. Esta experiência compartilhada molda memórias profundas que podem ser uma fonte de lembrança e fortalecimento das relações familiares por muitos anos. Prática da Paciência, Resistência e Confiança (em Deus): A caminhada de Arbaeen é uma prática real de paciência e resistência, duas virtudes que o Sagrado Alcorão enfatiza repetidamente. Ao longo do caminho, as famílias enfrentam desafios como cansaço, bolhas nos pés, aglomeração e, por vezes, condições climáticas difíceis. Estas dificuldades não apenas não os param, mas se transformam em uma oportunidade para praticar a paciência coletiva. Quando os membros da família suportam estas dificuldades juntos e continuam o caminho com confiança em Deus, o senso de solidariedade e empatia entre eles se aprofunda. Esta experiência ensina-os a serem resilientes diante dos problemas da vida, confiando uns nos outros e em Deus. Altruísmo, Autossacrifício e Ajuda ao Próximo: Um dos conceitos mais importantes do Alcorão e do Islã é o altruísmo e a ajuda aos necessitados. Na caminhada de Arbaeen, o espírito de altruísmo e autossacrifício é claramente visível. Os servos de Hussain (os donos das barracas de serviço) e os peregrinos oferecem o que têm com sinceridade e se ajudam mutuamente, sem esperar nada em troca. Este ambiente é uma oportunidade única para os pais ensinarem aos seus filhos os valores práticos do altruísmo, do sacrifício, de ajudar os outros e de priorizar o próximo sobre si mesmos. Quando os filhos veem como os pais e outros peregrinos servem uns aos outros com bondade e amor, estes valores se enraízam neles e impulsionam a família em direção a uma maior coesão. Ensino Prático de Conceitos Religiosos e Fortalecimento da Identidade Islâmica: A caminhada de Arbaeen é uma "jornada educativa" que tira os conceitos religiosos da teoria e os transforma em uma experiência prática. Nesta jornada, os pais podem conversar com os seus filhos sobre a vida dos Imames (A.S.), os objetivos de Ashura e Arbaeen, a importância de encorajar o bem e proibir o mal, e outros conceitos islâmicos. A presença ao lado de milhões de pessoas com um objetivo comum fortalece intensamente o sentimento de pertença à Ummah (comunidade) islâmica e a identidade religiosa nos membros da família. Este senso de pertença compartilhada a um objetivo e ideal mais elevado torna a família mais coesa e durável. Coesão à Luz de um Objetivo Único (Fidelidade ao Liderança Divina): Arbaeen é um símbolo de fidelidade ao Liderança Divina e de caminhar no caminho dos Imames Infalíveis (A.S.). Quando as famílias dão os seus passos neste caminho com um objetivo comum e um só coração, este objetivo comum os aproxima ainda mais. O foco em um valor único e elevado diminui as pequenas diferenças e desentendimentos familiares, e, em vez disso, fortalece a empatia e a unidade interna. Esta coesão em torno de um valor divino pode tornar a família mais resistente aos desafios externos e internos.

Em resumo, a caminhada de Arbaeen, para além de uma simples viagem, é uma grande plataforma para a realização dos valores corânicos e islâmicos no âmbito da família. Esta jornada, ao proporcionar oportunidades para fortalecer os laços familiares, praticar a paciência e o altruísmo, ensinar na prática conceitos religiosos e criar coesão em torno de um objetivo único, contribui significativamente para uma solidariedade familiar mais profunda e duradoura.