Autoestima e Justiça na Família: Um Guia do Alcorão para uma Vida Melhor

A Agência Internacional de Notícias da Ahlul Bayt (A.S.) - Abna: O Alcorão Sagrado não aborda diretamente o termo "autoestima", mas apresenta conceitos fundamentais que estão diretamente ligados a ela. Esses conceitos são: "dignidade humana", "justiça", "equidade", "temor a Deus (taqwa)", "gratidão" e "responsabilidade". Quando a desigualdade na atenção familiar ocorre, esses conceitos corânicos são violados e, consequentemente, a autoestima das pessoas é prejudicada.

1. Violação do Princípio da Dignidade Humana

Deus, o Exaltado, diz no Alcorão:

وَلَقَدْکَرَّمْنَابَنِیآدَمَوَحَمَلْنَاهُمْفِیالْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْنَاهُمْمِنَالطَّیِّبَاتِوَفَضَّلْنَاهُمْعَلَیکَثِیرٍمِمَّنْخَلَقْنَاتَفْضِیلًا

(1) "E, com efeito, honramos os filhos de Adão e os conduzimos na terra e no mar, e os agraciamos com coisas puras, e os preferimos em dignidade a muitas de Nossas criaturas." Este versículo expressa a dignidade inata e universal que Deus concedeu a todos os seres humanos, independentemente de raça, gênero, riqueza ou posição social.

Quando um indivíduo na família recebe menos atenção ou é tratado injustamente, a mensagem implícita que lhe é transmitida é: "Você tem menos valor do que o outro." Este sentimento questiona a dignidade inata que Deus lhe concedeu e reforça sentimentos de desvalorização e inferioridade, que levam diretamente à diminuição da autoestima.

2. Violação dos Princípios de Justiça e Equidade

O Alcorão Sagrado enfatiza muito o estabelecimento da justiça em todos os aspectos da vida:

إِنَّاللَّهَیَأْمُرُبِالْعَدْلِوَالْإِحْسَانِوَإِیتَاءِذِیالْقُرْبَیوَیَنْهَیعَنِالْفَحْشَاءِوَالْمُنْکَرِوَالْبَغْیِیَعِظُکُمْلَعَلَّکُمْتَذَکَّرُونَ

(2) "Por certo, Deus ordena a justiça, a benevolência e a generosidade para com os parentes, e proíbe a obscenidade, o mal e a opressão. Ele vos exorta para que possais vos recordar."

A justiça na família significa respeitar os direitos de todos os membros e evitar a discriminação, especialmente no amor e na atenção aos filhos. O Profeta Muhammad (S.A.A.S.) e os Imames (A.S.), em várias narrações, enfatizaram este princípio: os pais devem ser justos no tratamento de seus filhos, mesmo ao beijá-los ou dar-lhes presentes, para que a semente da inveja não seja plantada em seus corações.

A atenção desigual é uma violação da justiça. O indivíduo que é vítima dessa injustiça sente-se oprimido e, com o tempo, este sentimento faz com que ele se veja como uma vítima, acredite que seus direitos foram pisoteados e sofra emocionalmente. Tais experiências levam diretamente à diminuição da autoestima e a um sentimento de inadequação.

3. Dano ao Sentimento de Segurança e Confiança no Criador

O Alcorão Sagrado enfatiza repetidamente a confiança em Deus e a segurança e tranquilidade resultantes da fé:

الَّذِینَآمَنُواوَلَمْیَلْبِسُواإِیمَانَهُمْبِظُلْمٍأُولَئِکَلَهُمُالْأَمْنُوَهُمْمُهْتَدُونَ

(3) "Aqueles que creem e não misturam sua fé com a injustiça, para eles há segurança, e eles são os guiados."

Quando uma criança sente insegurança emocional na família, ou seja, quando vê que o amor e a atenção de seus pais são condicionados ou injustos, isso afeta sua segurança interna. Uma pessoa que cresceu em um ambiente emocionalmente inseguro pode ter dificuldade em confiar nos outros e pode até enfrentar desafios em confiar em Deus, porque se sentiu insegura em seu relacionamento mais fundamental (a família). Essa insegurança enraizada pode levar à baixa autoestima e à ansiedade crônica.

4. Privação do Crescimento e Florescimento Inato

Deus diz no Alcorão:

فَإِذَاسَوَّیْتُهُوَنَفَخْتُفِیهِمِنْرُوحِیفَقَعُوالَهُسَاجِدِینَ

(4) "E, quando Eu o tiver moldado e insuflado nele o Meu Espírito, prostrai-vos diante dele."

Este versículo demonstra os talentos divinos e potenciais que existem em cada ser humano. A atenção desigual pode impedir o florescimento desses talentos. O indivíduo que é negligenciado pode não ter as oportunidades e o encorajamento necessários para manifestar seus talentos, o que o priva de compreender suas capacidades internas. Essa privação, com o tempo, reforça nele um sentimento de incompetência e incapacidade, diminuindo sua autoestima.

O Alcorão Sagrado, com base na "dignidade inata do ser humano" — que advém da insuflação do Espírito Divino nele — e no "princípio da justiça" em todos os aspectos da vida, incluindo nas relações familiares, enfatiza a importância desses valores. Qualquer atenção desigual ou discriminação na família é, na verdade, uma violação desses princípios fundamentais. Tal comportamento não apenas prejudica a dignidade humana do indivíduo e reforça um sentimento de injustiça, mas também pode ter um impacto negativo em sua segurança interna e em sua capacidade de florescer seus talentos divinos. Esses danos, em última análise, levam à diminuição da autoestima e ao afastamento do estado humano ideal que o Alcorão Sagrado delineou para os crentes. Portanto, a família muçulmana deve ser um modelo de justiça e respeito mútuo para que cada membro possa crescer com a dignidade que é digna de um crente.

Referências: