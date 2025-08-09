Iêmen atacou o maior aeroporto de Israel e outros dois alvos vitais

O porta-voz do Exército do Iêmen, general de brigada Yahya Sari, anunciou na noite de sexta-feira a execução de três operações militares qualificadas contra distintos alvos inimigos israelenses nos territórios palestinos ocupados.

Ele detalhou que as forças iemenitas atacaram com drones o aeroporto de Lod (Ben Gurion), localizado na região de Yafa (Tel Aviv), enquanto dois veículos aéreos não tripulados atingiram alvos vitais do inimigo sionista nas áreas de Beersheba e Ascalão, ambas na Palestina ocupada.

Ao destacar que essas operações alcançaram com sucesso seus objetivos, o porta-voz iemenita ressaltou que esse êxito constitui uma vitória para o oprimido povo palestino e seus valentes combatentes. “Foi uma resposta aos crimes de genocídio e à fome cometidos pelo inimigo sionista contra nossos irmãos na Faixa de Gaza”, afirmou.

O general Sari enfatizou que estamos testemunhando um genocídio que a história, sem dúvida, não esquecerá, e que também não esquecerá as posturas dos cúmplices e negligentes, nem as dos conspiradores que participaram da execução dessas atrocidades.

O militar iemenita renovou seus alertas a todas as empresas que operam nos portos da Palestina ocupada, afirmando que seus navios serão alvo de ataques independentemente de seu destino e que devem cessar imediatamente qualquer atividade com esses portos para proteger a segurança de suas embarcações e tripulações.

Destacando que a posição do Iêmen decorre de seu compromisso religioso, moral e humanitário com a opressão do povo palestino e com o cerco e a agressão a que estão submetidos em Gaza, o porta-voz militar prometeu que essa postura continuará, “se Deus quiser, e se intensificará até que cesse a agressão contra Gaza e seja levantado o cerco”.

Desde novembro de 2023, o Iêmen realizou uma série de operações contra o regime israelense, atacando com drones e mísseis alvos vitais israelenses nos territórios palestinos ocupados e navios ligados a Israel nos mares que cercam a Península Arábica, em resposta à brutal campanha militar que Israel desencadeou na Faixa de Gaza.

Desde que o regime de Israel iniciou sua campanha de genocídio contra Gaza em 7 de outubro de 2023, pelo menos 61.330 pessoas foram mortas e 152.359 ficaram feridas, a maioria crianças e mulheres.

