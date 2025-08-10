Narrativas Chocantes sobre as Consequências da Linguagem Vulgar

Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) – ABNA: Muitas narrativas foram transmitidas sobre a condenação de pessoas que usam linguagem vulgar, e o inferno lhes foi prometido. O falecido al-Khoei citou cinco narrativas.

Abu Basir narra do Imam as-Sadiq (A.S.) que ele disse: "Um dos sinais da parceria do diabo, sobre o qual não há dúvida, é que a pessoa seja vulgar, não se importando com o que diz ou com o que é dito sobre ela [ou seja, o diabo está presente e é parceiro de tal pessoa]". O Imam as-Sadiq (A.S.) disse: "O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse: "Quando virdes um homem que não se importa com o que diz ou com o que é dito sobre ele, isso é devido à depravação ou à parceria do diabo"." (1) Salim bin Qais narra do Comandante dos Fiéis, Ali (A.S.), que: "O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) dizia: 'Deus proibiu o paraíso a toda pessoa vulgar, desonrada e sem-vergonha que não se importa com o que diz e com o que é dito sobre ela; pois se investigares o seu estado, verás que é fruto da fornicação ou da parceria do diabo.' " Disse o narrador: "Perguntaram ao Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) se havia entre as pessoas parceria do diabo? Ele respondeu: 'Não leste a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, que disse ao diabo: ‘Sê parceiro deles nos bens e nos filhos’?'" O mesmo narrador diz: "Um homem perguntou a um jurista [que se referia a um dos Imames (A.S.)]: 'Há alguém entre as pessoas que não se sinta incomodado ou não se importe com o que é dito sobre ele?' Ele respondeu: 'Aquele que insulta as pessoas, sabendo que elas não o deixarão em paz e retaliarão, é alguém que não se importa com o que diz ou com o que é dito sobre ele'." Samahah narra do Imam as-Sadiq (A.S.) que: "O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse: 'Dentre os piores servos de Deus está aquele cuja companhia é detestável por causa da sua linguagem vulgar'." Abu Ubaidah narra do Imam as-Sadiq (A.S.) que ele disse: "A linguagem vulgar é um sinal de crueldade, e a crueldade leva ao inferno."

O Imam al-Baqir (A.S.) disse: "A arma das pessoas inferiores é a linguagem feia." (2) Talvez já tenhas visto que quando duas pessoas discutem e uma não tem força para enfrentar a outra, ela começa a insultar; ou seja, a linguagem vulgar é a arma das pessoas fracas.

Que Deus ajude as pessoas que, por causa da sua boca suja, são evitadas pelos outros. Tais pessoas, na escola do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), estão entre as piores. O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse: "Dentre as piores pessoas está aquela que é evitada pelas pessoas por causa da sua linguagem vulgar." (3)

Numa narração, Amr ibn Nu'man al-Ja'fi diz: "O Imam as-Sadiq (A.S.) tinha um amigo que, quando ele queria ir a algum lugar, não o deixava e estava sempre com ele. Um dia, eles estavam a caminhar no mercado dos sapateiros, e o escravo do homem, que era de Sind (4), seguia-os. De repente, o homem olhou para trás, chamou o escravo, mas não o viu. Ele olhou para trás três vezes, mas não o viu. Na quarta vez, disse: 'Ó filho de uma adúltera, onde estiveste?' Quando o Imam ouviu esta frase, levantou a cabeça e bateu com a mão na testa e disse: 'Louvado seja Deus, tu insultas a mãe dele? Pensei que fosses uma pessoa piedosa e temente a Deus, mas agora percebo que não és!' O homem disse: 'Que eu seja teu sacrifício, a mãe dele é de Sind e é uma idólatra (não é muçulmana e não há contrato de casamento).' O Imam disse: 'Não sabes que toda nação tem um casamento (cada grupo tem suas próprias cerimônias)? Afasta-te de mim.' O narrador diz: 'Nunca mais o vi a caminhar com o Imam até que a morte os separou.' (Em outra narração, é dito que 'para cada nação, há um casamento e cerimônias que evitam a fornicação.')" (5)

Numa narração, o Imam as-Sadiq (A.S.) também disse: "Havia um homem entre os filhos de Israel que orou a Deus por três anos para que Ele lhe desse um filho. Quando viu que Deus não o atendia, disse: 'Ó meu Senhor, estou longe de Ti e não ouves a minha palavra, ou estás perto de mim e não me atendes?' O Imam as-Sadiq (A.S.) disse: 'Ele teve um sonho em que alguém veio até ele e disse: 'Tu oraste a Deus, o Todo-Poderoso, por três anos com uma língua vulgar, um coração rebelde e não temente, e uma intenção não sincera. Afasta-te da linguagem vulgar, teme a Deus em teu coração e purifica a tua intenção.' O Imam disse: 'Ele assim o fez, e Deus atendeu a sua oração e lhe concedeu um filho'." (6)

O Alcorão diz: "Ó fiéis, que um povo não escarneça de outro, é possível que este seja melhor do que aquele; nem as mulheres de outras, é possível que estas sejam melhores do que aquelas. Não vos difameis, nem vos ofendais com apelidos. Que detestável é a reputação de malícia, depois de se ter a fé! Aqueles que não se arrependem, são os iníquos." (7)

Somos como o Alcorão deseja? Não sei que prazer algumas pessoas sentem ao dar apelidos e ofensas feias a outras para fazer algumas pessoas rir. Eles descrevem, com uma linguagem feia, qualquer defeito na aparência de alguém para zombar desse crente. Eles ridicularizam todas as características como baixa estatura, alta estatura, calvície, obesidade, magreza, com um ar feio, para diminuí-lo. É esta a maneira que Deus nos recomendou? São estas ações aprovadas pelo Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) e pelos Imames puros (A.S.)? Que se torne claro no Dia do Juízo Final, e que cada um veja quem é o ridicularizado, se o ridicularizado neste mundo ou o que ridiculariza no outro.

Deus, sobre as características dos hipócritas e dos que se desviam do caminho da verdade, diz: "Além disso, ele é arrogante e de origem vil." (8) Numa narração do Mensageiro de Deus sobre este versículo, diz: "Refere-se à pessoa vulgar e inferior." (9)

