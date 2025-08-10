Portugal registra grandes protestos contra o genocídio em Gaza

De acordo com a Quds Press, um grande evento foi realizado na Praça Rossio, em Lisboa, onde os participantes leram solenemente os nomes de 18.726 crianças mortas em Gaza desde 7 de outubro de 2023.

O ato simbólico serviu como uma lembrança poderosa e dolorosa da dimensão da contínua catástrofe humanitária.

Em Faro, capital do sul de Portugal, milhares de pessoas marcharam pelas ruas, acenando com bandeiras palestinas e entoando slogans que exigem o fim da fome da população e da agressão contínua.

Eles também expressaram firme solidariedade com a luta palestina.

Em outro ato de protesto, o Movimento Português pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Oriente Médio lançou uma campanha contra a participação da equipe “Israel Premier Tech” em uma corrida de ciclismo.

O grupo denunciou a presença da equipe como uma “provocação aos povos amantes da paz”, citando os processos em curso no Tribunal Internacional de Justiça que acusam “Israel” de genocídio e crimes contra a humanidade.

