Quatro Recomendações Importantes do Imam Hassan Mojtaba (A.S.)

Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) – ABNA: Sobre o nosso Mestre e Guia, o Imam al-Mujtaba (A.S.): «Ó filho de Adão! Abstém-te das proibições de Deus para seres um servo (de Deus); contenta-te com o que Deus, o Glorioso, te concedeu para seres rico; trata bem os teus vizinhos para seres um muçulmano; e trata as pessoas como gostarias que te tratassem para seres justo»

.

Nesta narração, o Imam Hassan Mojtaba (A.S.) diz: "Ó filho de Adão! Sê casto e puro em relação às proibições divinas para que sejas um servo e um adorador de Deus. Fica satisfeito com o que Deus, o Glorioso, determinou e te concedeu para que sejas sempre rico e desnecessitado. Sê bondoso e benevolente com os teus vizinhos, amigos e companheiros para que sejas considerado um muçulmano. E lida com as pessoas (diferentes) da maneira que esperas que os outros lidem contigo."

Nesta narração, o Imam al-Mujtaba (A.S.) faz menção a quatro pontos:

Primeiro: Ó filho de Adão, protege-te das proibições divinas, pois um servo é aquele que age de acordo com a servidão, e o método da servidão é que o ser humano se proteja do que Deus, o Exaltado, proibiu.

No passado, o acesso ao pecado não era tão fácil como hoje. Infelizmente, nos tempos atuais, o número de pecados e o acesso a eles estão a aumentar. Por esta razão, a preocupação em relação às escolas teológicas aumentou em comparação com o passado. Porque antes, quando um estudante entrava numa escola, o ambiente à sua volta era relativamente saudável, mas hoje, infelizmente, as razões para o erro e a queda são muitas. Por isso, devemos ter mais cuidado com os nossos atos e comportamentos para não cairmos em erros, pois nas narrações é dito que manter a religião no fim dos tempos é como segurar um carvão quente na mão.

Segundo: Fica satisfeito com o que Deus te concedeu como sustento para que te sintas desnecessitado. Às vezes, vemos que algumas pessoas apenas procuram a vida mundana e, por causa disso, perdem a sua paz e tranquilidade. É por isso que hoje vemos que os laços familiares se tornaram fracos e as vidas não têm a pureza e a intimidade do passado.

Terceiro: Sê bondoso e benevolente com os teus vizinhos, amigos e companheiros para que sejas considerado um muçulmano. Infelizmente, um dos problemas na sociedade é que os direitos dos vizinhos não são respeitados. Por isso, o Imam (A.S.) disse na narração que sejam bondosos com o vosso vizinho para que sejais muçulmanos [que significa:

"aquele de cuja mão e língua os muçulmanos estão a salvo" ], mas hoje, nas relações entre vizinhos, sempre nos consideramos credores e o outro lado, devedor. No entanto, se tivermos humildade e modéstia uns com os outros, as relações tornar-se-ão muito íntimas e calorosas.

Quarto: Assim como desejamos que as pessoas nos tratem bem, também devemos tratar bem as pessoas. Portanto, se queremos ser justos, devemos tratar as pessoas da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados.

O Imam as-Sadiq (A.S.) disse:

"A característica do consentimento é que a pessoa fica satisfeita com o que é amado e com o que é detestado. E o consentimento é um raio da luz do conhecimento. E a pessoa que consente é aquela que se liberta de todas as suas escolhas, e o consentimento na verdade é aquele de quem Deus está satisfeito. E o consentimento é um nome que reúne os significados de todos os tipos de servidão. E a interpretação do consentimento é a alegria do coração. Ouvi o meu pai, Muhammad al-Baqir (A.S.), dizer: Apegars-se a algo que existe é idolatria, e apegars-se a algo que não existe é descrença. E estas duas coisas (apego a algo existente e inexistente) estão fora do caminho do consentimento. E fico admirado com quem afirma a servidão a Deus, mas, ao mesmo tempo, discute com Ele sobre o Seu poder. Longe dos que consentem e dos que conhecem".

O Imam as-Sadiq (A.S.) disse: "O consentimento com o decreto de Deus é que a pessoa esteja satisfeita, quer essa coisa seja desejada por ela ou não. E o consentimento é um raio da luz do conhecimento. E a pessoa que consente é aquela que renuncia aos seus desejos e inclinações e não os considera em oposição à vontade de Deus, mas se submete à vontade de Deus. A pessoa que consente é, na verdade, aquela de quem Deus está satisfeito. E o consentimento é um nome que reúne todos os níveis de servidão. E o significado do consentimento é a alegria do coração com a vontade de Deus.

Ouvi o meu pai, o Imam Muhammad al-Baqir (A.S.), dizer: "A dependência e o apego a algo que existe e está presente é idolatria, e apegars-se a algo que não existe é descrença. E estas duas coisas (apego a algo existente e inexistente) estão fora do caminho e do método do consentimento. E fico admirado com aquele que afirma a servidão a Deus, mas, ao mesmo tempo, protesta contra os decretos de Deus. As pessoas que consentem e têm conhecimento não protestam contra a obra de Deus, o Sábio."

Fontes: