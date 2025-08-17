Israelenses realizam protestos e entram em greve para exigir um cessar-fogo em Gaza

Neste domingo, manifestantes israelenses bloquearam com piquetes a rodovia Ayalon, que leva à cidade de Tel Aviv. Protestos semelhantes foram registrados na rodovia Begin, em Al-Quds (Jerusalém), o que obrigou a polícia a utilizar um canhão de água para dispersar os reunidos.

A polícia do regime de Israel informou que um total de 32 pessoas foram detidas no contexto dos protestos, que exigem do gabinete a paralisação da ampliação da ofensiva na Faixa de Gaza e o fechamento de um acordo que permita a libertação dos detidos pelo Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS).

As manifestações também ocorreram, em menor escala, em frente às residências de ministros do regime israelense, entre eles o titular dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, e o da Educação, Yoav Kisch, na cidade de Al-Quds (Jerusalém).

As principais universidades de Israel, dezenas de organizações e cerca de 70 autoridades locais apoiaram a greve informal convocada para este domingo pelas famílias dos detidos e mortos durante a ofensiva israelense contra o enclave palestino.

Com a guerra entrando em seu 22º mês, Netanyahu enfrenta forte pressão interna e internacional tanto pelo destino dos israelenses em Gaza quanto pelas demandas de cessar-fogo em uma Gaza devastada e mergulhada em uma catástrofe humanitária.

A ofensiva israelense em Gaza já causou a morte de cerca de 61.900 palestinos desde 7 de outubro de 2023, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do enclave.

