"Arba'in" e a Promoção do Estilo de Vida Islâmico

Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (a.s.)-ABNA: O Arba'in, mais do que um mero evento religioso, é uma plataforma incomparável para a promoção do estilo de vida islâmico em várias dimensões.

Esta grande marcha global exibe um exemplo prático e vivo dos ensinamentos islâmicos, cuja explicação detalhada é feita com base em documentos corânicos e narrativos:

1. Simplicidade e Abstinência do Luxo: Os peregrinos do Arba'in, com os recursos mais modestos e em condições simples, percorrem um longo caminho. Viver nas 'Mawkibs' (barracas de serviço), usar alimentos simples e a abstinência do bem-estar são uma manifestação clara da simplicidade. "Ó filhos de Adão! Ponde vossos melhores trajes em todos os templos de adoração e comei e bebei, mas não vos excedais; por certo, Ele não ama os que se excedem." (Al-'A'raf/31) Este versículo se refere à abstinência do excesso e do luxo, o que a simplicidade do Arba'in manifesta.

O Comandante dos Fiéis (a.s.) diz: "A verdadeira riqueza é a riqueza da satisfação." (Nahj al-Balagha, Sabedoria 342) O Imam Sadiq (a.s.) diz: "Nenhuma nação inovou uma heresia sem que, por meio dela, uma tradição fosse destruída e uma vileza nascesse entre eles." (Al-Kafi, vol. 1, p. 58) A simplicidade é uma tradição que é revivida no Arba'in.

2. Sacrifício, Generosidade e Dignidade Humana: Os proprietários das Mawkibs servem os peregrinos com toda a sua força e altruísmo, e esses serviços são prestados sem qualquer expectativa de retorno. Estas cenas são o símbolo completo do sacrifício e da generosidade.

"E os preferem a si mesmos, mesmo que estejam em necessidade; e aqueles que são salvos da mesquinhez de sua alma, esses são os bem-aventurados." (Al-Hashr/9) O Profeta Muhammad (s.a.a.s.) diz: "A generosidade é uma árvore no Paraíso cujos galhos estão na Terra; quem se agarrar a um de seus galhos, será levado ao Paraíso." (Kanz al-Fawa'id, vol. 1, p. 167)

3. Unidade e Solidariedade Islâmica: Peregrinos de diferentes nacionalidades, raças e religiões participam desta marcha lado a lado e com um objetivo comum. Esta reunião é um símbolo incomparável da única nação islâmica.

"E agarrai-vos todos juntos à corda de Deus e não vos separeis." (Al 'Imran/103) O Profeta Muhammad (s.a.a.s.) diz: "O exemplo dos crentes em seu amor, misericórdia e compaixão uns pelos outros é como o de um único corpo: se um membro sofre, o corpo inteiro se une a ele na insônia e na febre." (Musnad Ibn Hanbal: 6 / 379 / 18408)

4. Paciência e Resiliência: A longa e extenuante marcha exige grande paciência e resiliência. Os peregrinos, ao suportarem as dificuldades, demonstram a lição da resistência na prática.

"Ó vós que credes! Buscai auxílio na paciência e na oração; por certo, Deus está com os pacientes." (Al-Baqarah/153) O Comandante dos Fiéis (a.s.): "A paciência é uma montaria que nunca cai." (Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, narração 1060)

5. Fortalecimento do Espírito de Espiritualidade e Adoração: O foco na peregrinação ao Imam Hussein (a.s.), a realização de orações em grupo ao longo do caminho, a recitação do Alcorão e a lembrança de Deus, tudo isso indica o auge da espiritualidade neste movimento.

"E não criei os gênios e os humanos senão para que Me adorassem." (Adh-Dhariyat/56) O Imam Hussein (a.s.) diz: "Algumas pessoas adoraram a Deus por desejo (de recompensa), e essa é a adoração dos comerciantes; e algumas pessoas adoraram a Deus por medo (do castigo), e essa é a adoração dos escravos; e algumas pessoas adoraram a Deus por gratidão (e reconhecimento), e essa é a adoração dos livres." (Tuhaf al-'Uqul, p. 246) A peregrinação do Arba'in é acompanhada de amor e gratidão.

6. Ordem e Disciplina Social: Apesar da presença de milhões de pessoas, a ordem e a disciplina exemplares prevalecem ao longo do caminho e nas Mawkibs. Isso por si só é um sinal da capacidade da sociedade islâmica de implementar a ordem em grande escala.

"Ó vós que credes! Cumpri os contratos." (Al-Ma'idah/5) O Comandante dos Fiéis (a.s.) diz: "Eu vos aconselho, a vós dois e a todos os meus filhos e a quem quer que minhas palavras cheguem, à piedade de Deus e à ordem em vossos assuntos." (Nahj al-Balagha, Testamento 47)

7. Promoção da Cultura de Serviço e Altruísmo: "Ó vós que credes! Curvai-vos, prostrai-vos, adorai vosso Senhor e fazei o bem, para que sejais bem-aventurados." (Al-Hajj/77) O Profeta Muhammad (s.a.a.s.) diz: "O melhor das pessoas é quem beneficia as pessoas." (Kanz al-'Ummal, narração 16404)

Em resumo, o Arba'in é um modelo prático e visível do estilo de vida islâmico, no qual valores como sacrifício, unidade, paciência, espiritualidade, ordem e serviço se manifestam de forma tangível, e isso faz com que este grande evento se transforme, mais do que uma peregrinação, em uma aula global para a promoção dos valores islâmicos.

Notas de rodapé: