Israel declara Gaza “zona de combate perigosa” e se prepara para a ocupação total

“A partir de hoje (sexta-feira), às 10h00 no horário local (07h00 GMT), a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa”, anunciou o exército israelense nesta sexta-feira, por meio de um comunicado.
O anúncio abre a porta para o início das fases iniciais de uma ofensiva planejada para ocupar a cidade de Gaza, gerando condenação internacional.
As forças israelenses estão prestes a avançar sobre a cidade de Gaza, o maior centro urbano da região, apesar dos apelos mundiais que pedem a Israel que reavalie essa ação devido à preocupação de que possa causar baixas significativas e deslocar aproximadamente um milhão de palestinos que atualmente buscam refúgio na área.
As autoridades israelenses consideram que a cidade de Gaza é o último reduto do Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS). O exército israelense anunciou, em comunicado, que mantém seus ataques em Gaza, concentrando-se no que, sem provas, classifica como células e infraestrutura vinculadas à resistência palestina.
Neste contexto, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, condenou a intensificação da campanha militar de Israel para capturar Gaza, afirmando que a ação “marca uma nova e perigosa fase” no conflito.
No mesmo dia, fontes locais informaram que pelo menos 30 palestinos perderam a vida em ataques israelenses em Gaza desde o amanhecer.
Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde palestino alertou que cinco palestinos morreram de fome desde 7 de outubro de 2023, elevando o total de mortos por fome para 320 pessoas.
Desde outubro de 2023, Israel matou pelo menos 63.025 palestinos, e outras 159.490 pessoas ficaram feridas no brutal ataque israelense em Gaza.
