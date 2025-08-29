Turquia corta relações comerciais e fecha portos e espaço aéreo a Israel

“Cortamos completamente nosso comércio com Israel. Não permitimos que navios turcos atracem em portos israelenses. Não permitimos que aeronaves israelenses entrem em nosso espaço aéreo. Nenhum outro país cortou seus laços comerciais com Israel”, afirmou nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, durante seu pronunciamento no Parlamento turco em Ancara, capital do país.

Fidan fez essas declarações após as acusações da oposição turca sobre o suposto descumprimento do governo, que em 2024 havia anunciado a suspensão de todas as suas relações com o regime de Tel Aviv.

O chanceler turco denunciou que o sistema internacional não assumiu sua responsabilidade de deter os massacres em Gaza e rejeitou a ideia de deslocar a população palestina para fora da região. “Nos opomos ao plano que prevê a deportação do povo palestino de Gaza. Quem quer que proponha tal plano, para nós, é nulo e sem valor”, acrescentou.

Fidan ainda advertiu que Israel está tentando mergulhar os países da região no “caos”, com todos os planos voltados a deportar o povo palestino de Gaza.

