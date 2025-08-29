O custo ambiental da guerra: uma crise que frequentemente ignoramos

Quando uma região é atacada, não são apenas pessoas e propriedades que pagam o preço. O mundo natural também sofre, muitas vezes de maneiras que levam décadas para se recuperar — se é que algum dia se recupera. Os danos aos habitats da vida selvagem, florestas e ecossistemas podem ser devastadores e, às vezes, permanentes.

Na recente guerra de agressão de 12 dias contra o Irã, os iranianos lamentaram a perda de vidas preciosas. Os graves danos causados a áreas residenciais, serviços públicos, instalações de saúde e infraestrutura vital foram merecidamente notados. Todos eles são denunciados como crimes de guerra pelo Direito Internacional Humanitário e devem ser documentados para que os responsáveis sejam punidos. Mas os ataques à natureza foram menos visíveis.

A cada explosão, o meio ambiente era prejudicado. Bombas e explosivos não apenas matavam e mutilavam seres humanos, mas também afetavam a Mãe Natureza, lançando gases e partículas tóxicas no ar, ameaçando a saúde e a segurança públicas.

A guerra causou poluição significativa — contaminando o ar, a água e o solo — e liberou grandes quantidades de gases de efeito estufa. Somente em Teerã, a destruição de edifícios deixou para trás mais de 150.000 toneladas de entulho. O bombardeio de tanques de armazenamento de combustível inflamou quase 19,5 milhões de litros de combustível, liberando poluentes perigosos e gases de efeito estufa na atmosfera. Ataques adicionais a instalações de energia na região de South Pars geraram emissões ainda mais nocivas.

Essas emissões não são apenas problemas locais — elas agravam a crise climática global. Em um momento em que países em todo o mundo trabalham arduamente para reduzir os gases de efeito estufa e cumprir promessas climáticas internacionais, guerras como esta minam esses esforços e aumentam ainda mais a pressão sobre o nosso frágil planeta.

As consequências ambientais dessa agressão militar foram extensas, visto que o regime israelense não se importou com nenhuma norma do Direito Internacional Humanitário. Relatos mostram que os ataques provocaram incêndios florestais em 13 áreas protegidas no Irã, queimando cerca de 9.000 hectares de terra e destruindo postos de guardas florestais e veículos destinados à proteção desses preciosos ambientes.

Por Shina Ansari, chefe do Departamento do Meio Ambiente

