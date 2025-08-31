Israel bombardeia sua própria base no norte de Gaza

O incidente, ocorrido neste domingo, foi confirmado por fontes militares israelenses e se deu em meio às contínuas agressões ilegais contra a população civil palestina.

Segundo a rádio do exército de Israel, o ataque foi causado por uma “falha técnica” que desviou o projétil de sua trajetória prevista.

“Estamos cientes do incidente e ele está sendo investigado pelas autoridades competentes. O episódio terminou sem feridos”, confirmou um porta-voz militar israelense. No entanto, essa versão oficial contrasta com a habitual precisão que Israel alega ter em seus ataques.

Posteriormente, as forças armadas israelenses admitiram, em comunicado oficial, o disparo de um projétil “contra um alvo falso”, incidente que desencadeou alarmes nas colônias sionistas vizinhas.

Além disso, no sábado, o exército de ocupação sionista admitiu a morte de seu soldado Ariel Lubliner em decorrência do “fogo amigo” durante um confronto no sul da Faixa de Gaza.

Desde o início dos ataques israelenses, em outubro de 2023, pelo menos 63.025 palestinos morreram, além da devastação causada e do deslocamento forçado de quase toda a população de Gaza.

