Os sinais do caminho certo para o jovem de hoje

31 agosto 2025 - 11:10
A Surata Al-Baqara começa apresentando o Alcorão como "guia para os tementes a Deus". Estes versículos revelam cinco princípios essenciais para moldar a vida de um jovem de fé: princípios que podem ser aplicados em decisões pessoais, sociais e até profissionais.

5 pontos importantes e práticos para os jovens:

  1. O Alcorão: o guia da vida
    • Verso: « ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ هُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ »
    • O Alcorão está cheio de orientações práticas para uma vida saudável e bem-sucedida.
    • Exemplo: Assim como um GPS confiável, o Alcorão mostra o caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece confuso.
  2. Fé no invisível: confiar no que não se vê
    • Verso: « الَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِالۡغَیۡبِ »
    • O jovem que acredita no invisível tem uma visão além dos prazeres imediatos.
    • Exemplo: É como alguém que investe para o futuro, olhando para os resultados a longo prazo.
  3. A oração: a coluna da vida
    • Verso: « وَیُقِیمُونَ الصَّلٰوةَ »
    • A oração traz disciplina, paz e foco para o jovem.
    • Exemplo: Assim como o exercício físico fortalece o corpo, a oração fortalece a alma e dá energia positiva.
  4. Caridade e generosidade: construir uma sociedade melhor
    • Verso: « وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ یُنفِقُونَ »
    • O jovem generoso cresce espiritualmente e ajuda a construir justiça social.
    • Exemplo: Ajudar um amigo estudante ou participar de trabalhos voluntários são formas de praticar essa lição hoje.
  5. Fé na revelação e no Dia do Juízo: ter uma grande perspectiva
    • Verso: « وَبِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ یُوقِنُونَ »
    • A fé no Dia do Juízo torna o jovem responsável e cheio de esperança.
    • Exemplo: Como alguém que sabe que a prova final é no fim do semestre, o jovem crente sabe que a conta final está na vida futura.

Conclusão:
Estes cinco primeiros versículos da Surata Al-Baqara oferecem um guia abrangente para a vida do jovem: fé, oração, generosidade e visão de futuro. São pilares que tornam a vida firme e cheia de propósito.
 O jovem que vive com o Alcorão nunca se perde no caminho da vida.

