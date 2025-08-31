As Características da "Crítica Construtiva" no Relacionamento Conjugal

AhlulBayt News Agency (ABNA): A crítica construtiva no relacionamento conjugal, à luz dos ensinamentos corânicos, não é apenas uma habilidade de comunicação, mas também um dever moral e um terreno para a realização de "amor e misericórdia" que Deus, em Seus versículos, menciona como o objetivo do casamento. O Sagrado Alcorão aborda com precisão e delicadeza os princípios da comunicação humana, que podem ser refletidos nas características de uma "crítica construtiva" islâmica.

O Princípio Corânico Subjacente à Crítica Construtiva:

A base da crítica construtiva do ponto de vista do Alcorão é o princípio de "incentivar o que é bom e proibir o que é mau" (considerando suas manifestações na vida conjugal), bem como a "orientação" e a "fala graciosa" (Qawl Layyin, Qawl Sadid, Qawl Karim). O objetivo final é a reconciliação (Islah Dhat al-Bayn) e levar ambos os cônjuges à perfeição divina.

1. Intenção Pura e Benevolente (Objetivo de Corrigir, Não de Causar Estrago):

A crítica deve ser feita com uma intenção benevolente e corretiva, e não com o objetivo de destruir, repreender ou criar discórdia. Este é o mesmo conceito de "Nush" ou "Nasiha" no Islã, que significa benevolência e orientação.

"Então, temei a Allah e reconciliai o que está entre vós, e obedecei a Allah e ao Seu Mensageiro, se sois crentes." (1)

Este versículo exorta os crentes à piedade e à reconciliação (resolução de conflitos e melhoria dos relacionamentos). A crítica construtiva é uma ferramenta para essa mesma reconciliação no contexto familiar, desde que sua intenção seja a correção e não o dano.

2. Fala Graciosa e Respeitosa (Qawl Karim, Qawl Layyin, Qawl Sadid):

O Alcorão enfatiza grandemente a importância da "fala graciosa" e da "fala suave", mesmo ao lidar com os oponentes, quanto mais com o cônjuge, que é a fonte de paz e tranquilidade.

"E dize-lhes (aos teus pais) uma palavra graciosa (Qawlan Kariman)." (2)

Se tal fala é obrigatória para com os pais, é, por analogia, ainda mais apropriada e necessária para com o cônjuge, que é o parceiro de vida e o refúgio espiritual. "Qawlan Kariman" significa uma fala que é respeitosa, digna e sem qualquer humilhação ou insulto.

3. Abstenção de Difamação, Acusação e Busca por Falhas (Focando no Comportamento, Não na Personalidade com Destruição):

O Alcorão proíbe estritamente pecados como a difamação, a calúnia, a injúria e a espionagem. A crítica construtiva não deve ser contaminada por esses pecados e visar a personalidade do cônjuge.

"Ó crentes! Abstende-vos de muitas das suspeitas, porque algumas suspeitas são pecado. E não vos espioneis, nem vos difameis uns aos outros. Gostaria algum de vós de comer a carne de seu irmão morto? Vós o odiaríeis. E temei a Allah. Em verdade, Allah é o Indulgente, o Misericordioso." (3)

Este versículo proíbe explicitamente a suspeita, a espionagem e a difamação (que é como comer a carne de um irmão morto). Na crítica construtiva, não devemos ler a mente ou investigar crenças, mas sim nos referir a um comportamento específico e corrigível (por exemplo, "Por favor, faça isso") em vez de rotular a personalidade (por exemplo, "Você é incompetente").

4. Abstenção de Escárnio e Busca por Falhas Abertas (Respeito pela Dignidade Humana):

O Alcorão proíbe os crentes de zombarem uns dos outros e de encontrarem falhas uns nos outros. Esses princípios, na crítica construtiva, significam respeitar a dignidade humana do cônjuge.

"Ó crentes! Que um grupo de homens não zombe de outro grupo de homens, pois talvez eles sejam melhores do que eles; nem que um grupo de mulheres zombe de outro grupo de mulheres, pois talvez elas sejam melhores do que elas. E não vos difameis uns aos outros, nem vos chamais por apelidos ofensivos. É um nome perverso, o da desobediência, após a fé. E quem não se arrepender, esses são os opressores." (4)

Este versículo proíbe explicitamente o escárnio e a busca de falhas (com insinuações e alusões) e o uso de apelidos ofensivos. Isso significa que a crítica não deve ser feita em público ou com um tom de escárnio, e não deve insultar a personalidade do cônjuge.

5. Gratidão e Lembrança do Bem (Respeito pelos Direitos Mútuos):

O Alcorão enfatiza a gratidão pelas bênçãos e pelo bem. No relacionamento conjugal, a gratidão pelos esforços e pelas qualidades do cônjuge, mesmo ao expressar uma crítica, é muito importante.

"E não defraudeis as pessoas em suas coisas." (5)

Este versículo, embora se refira aos direitos das pessoas em assuntos financeiros, pode ser generalizado para "não diminuais as coisas morais das pessoas"; ou seja, não subestimem as virtudes e os esforços morais e éticos das pessoas. Ao criticar, não se deve ignorar todas as qualidades e esforços do cônjuge, mas sim mostrar gratidão por eles. Isso facilita a aceitação da crítica.

6. Abstenção de Suspeita (Ao Criticar):

"Ó crentes! Abstende-vos de muitas das suspeitas, porque algumas suspeitas são pecado..." (6)

Na crítica, não se deve falar com base em suposições e suspeitas. A crítica deve ser baseada em fatos e comportamentos observáveis, não em suposições sobre as intenções ou percepções negativas.

A crítica construtiva, do ponto de vista do Alcorão, não é apenas a expressão de um problema, mas uma oportunidade para "incentivar o que é bom" na família e para a "realização de um direito mútuo", que deve ser feita respeitando os seguintes princípios morais e comportamentais:

Intenção benevolente e corretiva.

Fala suave, respeitosa e sem insultos ou humilhação.

Foco em um comportamento específico e mutável, não na personalidade.

Abstenção de difamação, calúnia e espionagem interna.

Escolha do momento e local adequados, preservando a dignidade do cônjuge.

Expressão dos sentimentos e do impacto do comportamento sobre si mesmo, em vez de repreensão e acusação.

Consideração pelas qualidades e esforços do cônjuge e gratidão a ele.

Portanto, ao seguir estes princípios corânicos, a crítica não só não destrói o relacionamento, mas se torna um fator de crescimento, proximidade e aumento do "amor e misericórdia", e fortalecerá os alicerces da família.

