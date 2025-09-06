Um acordo de cessar-fogo está fora da agenda de Israel enquanto o país debate a ofensiva na Cidade de Gaza

O governo sionista de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, deixou claro que não há vontade de impedir o massacre contra nosso povo. Os debates internos em Israel não giram em torno da paz, mas sim da estratégia militar para prolongar a ocupação e a devastação em Gaza.

Netanyahu não aceitará nenhum acordo de cessar-fogo porque seu futuro político depende de manter a guerra acesa. O primeiro-ministro enfrenta uma sociedade cada vez mais dividida e julgamentos de corrupção que ameaçam sua permanência no poder. Sua aposta, como tantas vezes na história do sionismo, é explorar o sangue palestino para se agarrar ao poder e manipular a opinião pública israelense sob o pretexto de "segurança nacional".

Enquanto famílias palestinas enterram seus filhos sob os escombros de Gaza, Israel adia qualquer negociação e apenas propõe cenários de ações mais ofensivas. Os cálculos políticos de Netanyahu são frios e cínicos: cada dia de bombardeio adia sua queda, cada tanque que entra em Gaza é usado como cortina de fumaça para sua crise interna.

A UPAL reafirma que não haverá paz enquanto Israel continuar a subordinar o direito internacional aos interesses pessoais de um líder encurralado. A comunidade internacional deve parar de esperar por um gesto de boa-fé do governo israelense: Netanyahu não busca acordos; ele busca a sobrevivência política às custas do sofrimento palestino.

Hoje, mais do que nunca, reiteramos nosso apelo às comunidades palestinas na diáspora e aos povos da América Latina para que redobrem sua solidariedade ativa. A única saída é a pressão internacional sustentada e a unidade de nosso povo contra um regime que prospera na guerra para se perpetuar.

União Palestina da América Latina (UPAL)

02/09/2025

