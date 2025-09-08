Ministro iraniano participa de encontros culturais e religiosos no Rio de Janeiro

Agência de Notícias AhlulBayt: Durante sua estada, o Dr. Imanipour participou da Segunda Reunião de Líderes Religiosos Muçulmanos dos países do BRICS e da 6ª Conferência Internacional – Rota Espiritual da Seda, ambas realizadas no Rio de Janeiro em setembro de 2025. Os encontros reuniram representantes de diversos países para debater o papel da religião, da cultura e da espiritualidade na construção da paz e na preservação dos valores familiares.

Ao final das reuniões, foi divulgada uma declaração conjunta que enfatizou a necessidade de fortalecer os princípios éticos e espirituais como base para uma convivência mais justa e harmoniosa no mundo contemporâneo.

Além de sua participação oficial, o Dr. Imanipour também se encontrou com lideranças religiosas e culturais brasileiras, reforçando os laços de cooperação entre o Irã e o Brasil no campo da diplomacia cultural e do diálogo inter-religioso.

De acordo com os organizadores, a presença do ministro iraniano destacou a relevância do Rio de Janeiro como espaço de encontros internacionais não apenas políticos e econômicos, mas também culturais e espirituais.

