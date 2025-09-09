O Profeta Muhammad (S.A.A.S.): O Incomparável Exemplo de Bondade na Vida Familiar

Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.): As dimensões da misericórdia do Profeta Muhammad (S.A.A.S.) na família são um modelo abrangente e incomparável para o estilo de vida islâmico. Ele era a personificação do versículo "E não te enviamos, senão como misericórdia para toda a humanidade" (1) em sua conduta com esposas, filhos, netos e até mesmo com seus servos. Essa misericórdia não estava apenas em suas palavras, mas era evidente em suas ações e em todos os aspectos de sua vida:

1. Misericórdia na Interação com as Esposas (O Exemplo Perfeito nas Relações Conjugais):

Respeito Mútuo e Aconselhamento: O Profeta (S.A.A.S.) respeitava suas esposas, as consultava e buscava a opinião delas, mesmo em assuntos importantes. Isso é um exemplo claro de como observar os direitos mútuos na família.

Respeito Mútuo e Aconselhamento: O Profeta (S.A.A.S.) respeitava suas esposas, as consultava e buscava a opinião delas, mesmo em assuntos importantes. Isso é um exemplo claro de como observar os direitos mútuos na família.

Tolerância e Perdão: Ele lidava com os possíveis erros de suas esposas com tolerância e perdão, evitando repreensões e humilhações.

Divisão de Tarefas e Ajuda nos Afazeres Domésticos: Apesar de sua posição como Profeta, ele ajudava nos afazeres domésticos e não se considerava superior aos outros, o que é um símbolo de sua humildade e misericórdia prática.

Expressão de Amor e Afeição: Ele demonstrava publicamente e de forma prática seu amor e afeição por suas esposas.

"E, dentre os Seus sinais, está o de Ele vos haver criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas vos sereneis; e Ele estabeleceu entre vós afeição e misericórdia." (2): O Profeta (S.A.A.S.) era o melhor exemplo prático deste versículo em sua vida conjugal.

2. Misericórdia na Interação com Filhos e Netos (O Exemplo de um Pai e Avô Bondoso):

Expressão Prática de Amor e Beijar os Filhos: Ele amava muito seus filhos e netos (como o Imam Hassan (A.S.) e o Imam Hussein (A.S.)), beijava-os e os abraçava, mesmo em público, e não considerava este comportamento indigno de sua posição profética.

Expressão Prática de Amor e Beijar os Filhos: Ele amava muito seus filhos e netos (como o Imam Hassan (A.S.) e o Imam Hussein (A.S.)), beijava-os e os abraçava, mesmo em público, e não considerava este comportamento indigno de sua posição profética.

Brincar e Fazer Brincadeiras com as Crianças: Ele fazia brincadeiras com as crianças, o que mostra seu espírito gentil e sua atenção ao mundo infantil.

Não Humilhar ou Repreender: Ele nunca humilhava ou repreendia seus filhos e netos, mas os guiava com gentileza e conselho.

Atenção às Necessidades Emocionais e Espirituais: Ele prestava atenção às necessidades emocionais das crianças e dedicava tempo a elas.

O Profeta (S.A.A.S.) sempre enfatizou que as crianças são um presente divino e devem ser tratadas com compaixão e bondade. Esta conduta é uma reafirmação do versículo "A riqueza e os filhos são os ornamentos da vida terrena" (3), com a diferença de que ele combinava esse ornamento com amor e uma educação correta.

3. Misericórdia na Interação com os Servos (Respeitando os Direitos dos Subordinados):

Tolerância e Não Imposição de Tarefas Excessivas: Ele era muito gentil com seus servos (como Anas ibn Malik), nunca lhes impunha trabalho exaustivo e até mesmo ignorava seus erros.

Tolerância e Não Imposição de Tarefas Excessivas: Ele era muito gentil com seus servos (como Anas ibn Malik), nunca lhes impunha trabalho exaustivo e até mesmo ignorava seus erros.

Evitar Repreensões e Insultos: Ele nunca repreendia seus servos ou os tratava com palavras ofensivas.

Atenção às suas Necessidades: Ele prestava atenção às suas necessidades e se preocupava com seu bem-estar e conforto.

"E adorai a Deus e não Lhe associeis nada; e fazei o bem aos pais, aos parentes, aos órfãos, aos necessitados, ao vizinho próximo, ao vizinho distante, ao companheiro próximo, ao viajante, e aos que vossas mãos possuem. Por certo, Deus não ama quem é arrogante e jactancioso." (4): Este versículo enfatiza a bondade para com "os que vossas mãos possuem" (aqueles que estão sob vossa autoridade/subordinados), e o Profeta (S.A.A.S.) foi o melhor exemplo neste aspecto.

4. Misericórdia na Educação e Orientação (Guiando com Gentileza):

Conselho Suave em Vez de Encontrar Falhas: Se alguém cometesse um erro, em vez de apontar falhas diretamente, ele aconselhava de forma geral e gentil, para que a pessoa percebesse seu erro e sua dignidade fosse preservada.

Conselho Suave em Vez de Encontrar Falhas: Se alguém cometesse um erro, em vez de apontar falhas diretamente, ele aconselhava de forma geral e gentil, para que a pessoa percebesse seu erro e sua dignidade fosse preservada.

Ser um Exemplo Prático: Ele, com suas ações e conduta, era o melhor exemplo para sua família e para a sociedade. Sua misericórdia em casa resultava em uma educação prática.

Ele, com suas ações e conduta, era o melhor exemplo para sua família e para a sociedade. Sua misericórdia em casa resultava em uma educação prática. Incentivo e Aprovação: Em vez de focar nas fraquezas, ele incentivava e aprovava os pontos fortes dos membros da família.

"Foi pela misericórdia de Deus que foste gentil com eles; se fosses rude e de coração duro, eles teriam se afastado de ti." (5): Este versículo explica claramente que a base do sucesso do Profeta (S.A.A.S.) em guiar as pessoas (e, neste caso, guiar a família) era sua gentileza e misericórdia. Em geral, a misericórdia do Profeta (S.A.A.S.) na família significava amor incondicional, respeito pela dignidade individual, perdão, tolerância, empatia, atenção às necessidades espirituais e físicas, e orientação com gentileza. Essas dimensões da misericórdia não são apenas a base de uma família saudável e sublime, mas também um exemplo para todos os muçulmanos em todos os tempos.

