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Chanceler do Irã adverte que ataque a Beirute provocaria resposta militar

4 junho 2026 - 01:21
News ID: 1822193
Chanceler do Irã adverte que ataque a Beirute provocaria resposta militar

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que qualquer ataque israelense a Beirute resultará em uma resposta militar imediata do Irã.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que qualquer ataque israelense a Beirute resultará em uma resposta militar imediata do Irã, afirmando que as forças armadas do país estão prontas para "retomar a guerra" contra Israel.

"Se atacarem Beirute, o Irã responderá de forma decisiva", afirmou Araghchi em entrevista à emissora libanesa Al Mayadeen. O chanceler declarou que as Forças Armadas do Irã estão preparadas e dispostas a retomar a guerra contra Israel a qualquer momento.

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