Vídeo: A humildade dos sábios diante do santuário de Hazrat Ma'sumeh (sa)

News ID: 1805193

Num dia chuvoso, um dos serventes do guarda‑sapatos do Santuário Sagrado de Hazrat Masoumeh (que a paz esteja com ela) observou que um sábio luminoso (Aiatolá Bahjat), ao receber seus sapatos, passou a mão sobre aquela terra e a esfregou no rosto e no corpo com a mais profunda humildade. Ele, assim como grandes eruditos xiitas, como o Aiatolá Boroujerdi e o Imam Khomeini, alcançou elevados níveis de conhecimento e espiritualidade por meio de sua humildade e reverência diante da Casa de Ahl al-Bayt (AS), especialmente no Santuário Sagrado de Hazrat Masoumeh (que a paz esteja com ela).