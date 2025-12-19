Lançamento da “Enciclopédia Ma‘arif Xiita” | Obra sistemática para apresentar o xiismo

Agência de Notícias Internacional Ahlul Bayt – ABNA – A cerimônia de lançamento da “Enciclopédia Ma‘arif Xiita”, sob o título “Apresentar o Xiismo no Mundo Atual: Necessidades e Desafios”, foi realizada nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, com a presença de professores da hawza e da universidade, pesquisadores e convidados estrangeiros, no salão de conferências da Assembleia Mundial Ahlul Bayt (AS), em Qom.

Durante a cerimônia, pronunciaram discursos o aiatolá Ramezani, secretário-geral da Assembleia Mundial Ahlul Bayt (AS); Hujjatul Islam wal-Muslimin Dr. Muhammad Taqi Subhani, presidente do Instituto Al-Bayan para Comunicação e Fundamentação; Hujjatul Islam wal-Muslimin Dr. Ahmad Wa‘ezhi, presidente do Escritório de Propagação Islâmica; Hujjatul Islam wal-Muslimin Dr. Mohsen Alviri, chefe do Departamento de História da Universidade Baqir al-Olum (AS); Hujjatul Islam wal-Muslimin Sayyid Kalb Jawad Naqvi, secretário-geral do Conselho de Ulemás da Índia; e o Dr. Mohammad Ali Rabbani, diretor-geral de Cooperação Científica e Universitária da Organização da Cultura e das Relações Islâmicas.

O aiatolá Ramezani afirmou, durante a cerimônia, que a racionalidade e a argumentação constituem o princípio fundamental da pesquisa, e declarou que, ao se observar o conjunto dos versículos do Alcorão Sagrado, constata-se que cerca de trezentos versículos enfatizam o uso da razão e da reflexão, o que considera um ponto de grande importância. Ele citou o versículo 10 da Surata Al-Anbiya, no qual Deus afirma: “Enviamos-vos o Livro, que encerra uma Mensagem para vós; não raciocinais?”

Ele acrescentou que, por vezes, surge o questionamento sobre por que, na sociedade xiita e na sociedade islâmica — e mesmo no seio da humanidade — esse nível de racionalidade e reflexão não tem recebido a devida atenção. Nesse contexto, lembrou que o falecido Al-Kulaini (que Deus o abençoe), em sua obra nobre Al-Kafi, inicia o livro com o capítulo “O Livro da Razão e da Ignorância”, ressaltando que esse deve ser o espírito dominante e que os temas apresentados ao mundo sob o título de xiismo devem ser fundamentados na argumentação.

Ele ressaltou que as obras de pesquisa devem ser apresentadas por seus próprios autores e submetidas à crítica, pois, se não forem criticadas, as pesquisas perderão sua dinâmica e necessitarão de complementação, destacando que se trata de um ponto fundamental que deve ser devidamente considerado.

Na sequência, Hujjatul Islam wal-Muslimin Wa‘ezhi, presidente do Escritório de Propagação Islâmica, afirmou que, nas condições atuais, o campo de atuação mais aberto e eficaz para a promoção dos ensinamentos xiitas é o espaço virtual e midiático.

Segundo ele, a atuação nesse âmbito não requer presença física, não depende de um centro ou local específico e pode alcançar dimensão global, exercendo impacto significativo.

Ele prosseguiu explicando os desafios das ações presenciais e afirmou que, em contraste com o espaço midiático, iniciativas baseadas na presença física e na utilização de instituições oficiais enfrentam atualmente sérios obstáculos e limitações.

O presidente do Escritório de Propagação Islâmica enumerou, entre esses obstáculos, as sanções internacionais, as restrições legais, bem como o crescimento de correntes de extrema direita e de tendências anti-Irã no Ocidente.

Hujjatul Islam wal-Muslimin Muhammad Taqi Subhani, presidente do Instituto Al-Bayan para Comunicação e Fundamentação, afirmou em seu discurso que a “Enciclopédia Ma‘arif Xiita” é uma obra destinada a apresentar o xiismo com base na razão e na compreensão humana compartilhada.

Subhani considerou que a principal mensagem deste encontro é a identificação de capacidades e afirmou que é necessário reconhecer as potencialidades, compreender com precisão as necessidades e estabelecer conexões e sinergias entre elas. Com base nisso, propôs que as instituições científicas e culturais xiitas, com diferentes abordagens e em diversos idiomas, se reúnam em cooperações orientadas por objetivos. Segundo ele, a convergência e o planejamento conjunto podem preencher muitas das lacunas cognitivas e culturais atualmente existentes.

Na sequência, Hujjatul Islam wal-Muslimin Alviri apresentou seus pontos de vista e afirmou que a “Enciclopédia Ma‘arif Xiita” constitui um conjunto sistematizado e estruturado de conhecimentos sobre o xiismo.

O professor associado e chefe do Departamento de História da Universidade Baqir al-Ulum (AS) enfatizou que, na era atual, a elaboração de enciclopédias no campo do xiismo também conquistou uma posição de destaque. Segundo ele, hoje os xiitas já não são uma minoria pouco conhecida, mas tornaram-se atores influentes em escala global. O crescimento dos estudos sobre o xiismo nas últimas décadas é um claro testemunho dessa tendência.

Ele acrescentou que obras como “O Despertar dos Xiitas”, de autores como Olivier Roy ou William Cleveland, também ressaltam que, após a Revolução Islâmica e as transformações regionais, os xiitas passaram a desempenhar um papel central nos desenvolvimentos intelectuais e políticos do Oriente Médio. No entanto, advertiu que não se deve limitar a essas leituras reducionistas, pois o papel global do xiismo vai além do campo político e do âmbito regional.

Ele considerou a escola de pensamento da Ahlul Bayt (AS) uma capacidade singular para responder aos desafios cognitivos, éticos e espirituais do mundo contemporâneo e acrescentou que, por essa razão, os xiitas de hoje — assim como os pensadores do Iluminismo na Europa — necessitam de um novo movimento no campo da elaboração de enciclopédias, a fim de apresentar seu legado de conhecimento de forma sistematizada e acessível à comunidade global.

Em outra parte da cerimônia, Hujjatul Islam wal-Muslimin Sayyid Kalb Jawad Naqvi, secretário-geral do Conselho de Ulemás da Índia, afirmou que esta enciclopédia constitui uma das obras eloquentes que evidenciam os milagres científicos da Ahlul Bayt (AS). Ele declarou que a Europa, que hoje reivindica superioridade, encontrava-se outrora na ignorância, enquanto os muçulmanos, ao longo da história, sempre estiveram na luz e na clareza graças aos ensinamentos da Ahlul Bayt (AS).

O secretário-geral do Conselho de Ulemás da Índia enfatizou que tudo o que possuem provém dos ensinamentos puros da Ahlul Bayt (AS) e dos livros xiitas, e afirmou que, de fato, a Revolução Islâmica do Irã e a nobre figura do Imam Khomeini (RA) trouxeram numerosas bênçãos para a humanidade e para os povos oprimidos do mundo.

Na continuidade da cerimônia, o Dr. Mohammad Ali Rabbani, diretor-geral de Cooperação Científica e Universitária da Organização da Cultura e das Relações Islâmicas, afirmou em seu pronunciamento que a apresentação do xiismo no mundo atual constitui uma questão cognitiva, civilizacional e formadora de civilização.

Ele enfatizou que o lançamento da Enciclopédia Ma‘arif Xiita não é meramente um ato protocolar, mas sim a declaração de uma posição científica: a de que o xiismo está preparado para apresentar seus ensinamentos de forma organizada, documentada e racional ao mundo contemporâneo, e que pretende entrar em diálogo com outras tradições intelectuais a partir de uma base de conhecimento.

Ao final da cerimônia, com a presença de ulemás e pensadores, foi realizado o lançamento da obra de elevado valor intitulada “Enciclopédia Ma‘arif Xiita”, da qual, até o momento, quinze volumes já foram publicados.

