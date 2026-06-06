Irã exige libertação imediata de 50% dos ativos congelados em acordo com EUA

De acordo com a agência Tasnim, Teerã exige que metade dos fundos bloqueados no exterior seja disponibilizada no momento em que um acordo for anunciado. O valor total dos ativos iranianos congelados está estimado entre 100 e 123 bilhões de dólares.

A exigência iraniana também inclui o fim das sanções e o pagamento de reparações de guerra por parte dos EUA.

Enquanto isso, os Estados Unidos ainda não aceitaram desbloquear "nem sequer 25%" dos ativos congelados do Irã, segundo a agência Fars.

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