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Irã exige libertação imediata de 50% dos ativos congelados em acordo com EUA

7 junho 2026 - 00:02
News ID: 1823501
Irã exige libertação imediata de 50% dos ativos congelados em acordo com EUA

O Irã declarou que pelo menos 50% dos seus ativos financeiros congelados devem ser libertados imediatamente após a assinatura de qualquer memorando de entendimento com os Estados Unidos.

De acordo com a agência Tasnim, Teerã exige que metade dos fundos bloqueados no exterior seja disponibilizada no momento em que um acordo for anunciado. O valor total dos ativos iranianos congelados está estimado entre 100 e 123 bilhões de dólares.

A exigência iraniana também inclui o fim das sanções e o pagamento de reparações de guerra por parte dos EUA.

Enquanto isso, os Estados Unidos ainda não aceitaram desbloquear "nem sequer 25%" dos ativos congelados do Irã, segundo a agência Fars.

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