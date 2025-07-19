Papa Enfatiza Fim Imediato do Massacre Israelense de Pessoas em Gaza

O Papa Leão XIV na sexta-feira pediu um fim imediato à violência em Gaza, condenando o ataque mortal do regime israelense à Igreja Católica da Sagrada Família no enclave como "injustificável", segundo o patriarca latino de Jerusalém.

Após visitar a Igreja Católica da Sagrada Família, a única paróquia católica em Gaza, ao lado do Patriarca Ortodoxo Grego Teófilos III, o Cardeal Pierbattista Pizzaballa disse que o papa o ligou pessoalmente durante a visita para expressar sua preocupação.

"O Papa Leão declarou repetidamente que é hora de parar este massacre, que o que aconteceu é injustificável, e que devemos garantir que não haja mais vítimas", disse Pizzaballa à Vatican News.

O papa transmitiu sua "proximidade, cuidado, oração, apoio e desejo de fazer tudo o possível para alcançar não apenas um cessar-fogo, mas também um fim desta tragédia", acrescentou.

A visita ocorreu um dia após um projétil de tanque israelense atingir a paróquia, matando três pessoas e ferindo outras 10, incluindo o pároco, Padre Gabriel Romanelli.

A Igreja da Sagrada Família estava abrigando cerca de 600 civis, incluindo crianças com necessidades especiais.

Pizzaballa agradeceu ao papa por "sua solidariedade e as orações que já nos havia assegurado", dizendo que toda a comunidade católica na Faixa de Gaza estava grata.

Ele disse que a delegação ecumênica entregou centenas de toneladas de ajuda humanitária, incluindo alimentos e suprimentos médicos, e ajudou a evacuar os feridos para tratamento fora de Gaza.

Em uma declaração conjunta separada, os patriarcas e líderes de igrejas em Jerusalém al-Quds denunciaram o ataque.

"Em unidade inabalável, denunciamos fortemente este crime", disseram.

"Casas de culto são espaços sagrados que devem ser mantidos seguros. Eles também são protegidos pelo direito internacional. Atacar uma igreja que abriga aproximadamente 600 refugiados, incluindo crianças com necessidades especiais, é uma violação dessas leis. É também uma afronta à dignidade humana, um pisoteio da santidade da vida humana e a profanação de um local sagrado."

Eles pediram à comunidade internacional para pressionar por um cessar-fogo imediato, garantir a proteção de todos os locais religiosos e humanitários, e fornecer alívio urgente aos civis em toda Gaza.

