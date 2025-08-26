Degraus Construídos com Respeito

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: Na cultura islâmica, o respeito aos pais não é apenas um dever moral, mas um comando divino. O Sagrado Alcorão, com uma linguagem clara e grande ênfase, coloca a bondade para com os pais ao lado do monoteísmo; como se a adoração a Deus fosse incompleta sem a honra aos pais. Essa posição elevada indica a profundidade da conexão entre a fé, a moral e a família na visão do Alcorão.

A Posição dos Pais nos Versículos do Alcorão

Na Sura Al-Isra', o versículo 23 diz:

"E o teu Senhor ordenou que não adoreis ninguém além dele, e que sejais benevolentes com vossos pais."

Este versículo menciona a bondade para com os pais imediatamente após o monoteísmo, um sinal da grandiosidade desse dever no sistema de valores do Islã.

Na Sura Luqman, o versículo 14 também afirma:

"E ordenamos ao ser humano [o bem] em relação a seus pais; sua mãe o carregou em fraqueza sobre fraqueza..."

Este versículo se refere às dificuldades da mãe durante a gravidez e a amamentação e convida o ser humano à gratidão para com os pais e para com Deus. Essa ligação entre a gratidão aos pais e a gratidão a Deus indica a unidade espiritual dessas duas relações.

Dimensões Éticas e Comportamentais do Respeito aos Pais

O Alcorão não se limita a recomendações gerais, mas também se concentra em comportamentos específicos. A continuação do versículo da Sura Al-Isra' afirma:

"Portanto, não digas a eles nem mesmo ''Putz'', nem os repreendas; mas fala com eles com respeito."

Essa precisão nas recomendações demonstra a importância da linguagem, do tom e do comportamento na interação com os pais. Até mesmo um suspiro de impaciência, na lógica do Alcorão, é considerado uma forma de desrespeito.

O Respeito na Velhice dos Pais

Uma das fases mais sensíveis da vida é a velhice dos pais; um tempo em que eles precisam do amor, da paciência e da companhia dos filhos. O Alcorão continua no versículo da Sura Al-Isra' dizendo:

"E abre para eles a asa da humildade, por misericórdia."

Esta expressão poética é um convite à humildade amorosa; não por obrigação, mas por misericórdia e afeição. Neste estágio, o filho deve, como um pássaro gentil, envolver os pais em seu abraço de paz.

Os Benefícios de Respeitar os Pais

O respeito aos pais traz muitos benefícios individuais e sociais:

Aprovação de Deus: Nas tradições, diz-se que a aprovação dos pais leva à aprovação de Deus.

Nas tradições, diz-se que a aprovação dos pais leva à aprovação de Deus. Bênção na vida: A bondade para com os pais traz bênçãos na provisão e tranquilidade no coração.

A bondade para com os pais traz bênçãos na provisão e tranquilidade no coração. Fortalecimento da família: O respeito aos pais serve de modelo para os filhos e as gerações futuras.

O respeito aos pais serve de modelo para os filhos e as gerações futuras. Crescimento espiritual: Esse comportamento leva o ser humano à humildade, paciência e a um amor mais profundo.

A honra aos pais no Alcorão não é apenas uma recomendação ética, mas parte do caminho da servidão e do crescimento espiritual humano. Este respeito é uma ponte entre a terra e o céu, entre o amor humano e a aprovação divina. Em um mundo onde as relações familiares podem se tornar frias e distantes, um retorno aos ensinamentos do Alcorão sobre os pais pode trazer calor de volta aos corações e iluminar o caminho da vida.

Dr. Mohammad e a Oração do Pai

O Dr. Mohammad, especialista em cardiologia, trabalha em um hospital em Teerã. Mas sua vida nem sempre foi fácil. Na adolescência, sua família vivia em uma pequena aldeia. Seu pai era um agricultor, um homem calmo com as mãos calejadas e um coração cheio de fé.

Mohammad sempre foi estudioso, mas não tinha recursos. À noite, estudava à luz de uma lâmpada de querosene e, pela manhã, ajudava o pai na fazenda. Um dia, enquanto se preparava para o exame de admissão da universidade, seu pai lhe disse:

"Meu filho, eu não tenho educação, mas oro por você todas as noites. Deus ouve a voz do coração melhor do que a voz da língua."

Mohammad entrou na universidade com uma excelente nota. Os anos se passaram. Ele ganhou uma bolsa de estudos, se especializou e se tornou um dos médicos mais proeminentes. Mas toda vez que alcançava um sucesso, a primeira coisa que fazia era ligar para o pai ou viajar para a aldeia para beijar suas mãos.

Em uma entrevista na televisão, quando lhe perguntaram o segredo de seu sucesso, ele respondeu:

"Eu apenas me esforcei, mas foi a oração do meu pai que abriu o caminho. O respeito a ele se tornou a bênção na minha vida."

Esta história, baseada na vida real do Dr. Mohammad Mehdi Peighambari, não é apenas inspiradora, mas mostra como a humildade e o respeito aos pais podem abrir portas fechadas e suavizar caminhos distantes.

Fontes:

A Posição dos Pais no Islã, Zeyn al-Abedin Ahmadi e Hassanali Ahmadi. Sagrado Alcorão.