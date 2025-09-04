Iêmen lança ataques contra dois alvos vitais do regime sionista em Al-Quds e Haifa

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Segundo o general de brigada Yahya Sari, a força de drones das Forças Armadas do Iêmen atacou um alvo vital do inimigo sionista na área ocupada de Haifa utilizando um drone.

Além disso, acrescentou que a força de mísseis das Forças Armadas do país árabe realizou uma operação militar contra um alvo importante e sensível do inimigo do regime sionista a oeste de Al-Quds ocupada, com um míssil balístico hipersônico Palestina 2.

O porta-voz do Exército do Iêmen destacou que ambas as operações alcançaram seus objetivos com sucesso, acrescentando que o ataque anterior fez com que milhões de colonos sionistas fugissem para abrigos.

“Essas operações foram realizadas em apoio ao povo palestino oprimido e aos seus valentes combatentes, e em resposta aos crimes de genocídio e fome cometidos pelo inimigo sionista contra nossos irmãos na Faixa de Gaza, e se inserem dentro da resposta inicial à agressão do regime sionista contra o Iêmen”, concluiu Sari.

