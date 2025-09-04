Nova agressão do regime sionista no sul do Líbano deixa 5 mortos

Durante o ataque aéreo do regime sionista a um hangar entre as localidades de Ansariya e Adlún, no sul do Líbano, uma pessoa morreu, elevando o número de mortos de hoje para cinco e para mais de 264 desde que foi declarado o cessar-fogo.

O correspondente da agência de notícias Al-Mayadeen no sul do Líbano informou na noite de quarta-feira que aviões de guerra do regime sionista realizaram uma série de incursões na costa de Zahrani. Nesse sentido, explicou que as incursões tiveram como alvo uma oficina de reparação de escavadeiras na fazenda Deir Taqla, entre as localidades de Ansariya e Adlún.

A esse respeito, alertou que um trabalhador sírio morreu como resultado dos ataques aéreos que tiveram como alvo o hangar entre as duas cidades.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde do Líbano, os ataques da tarde de quarta-feira das forças do regime sionista no sul do Líbano deixaram 10 feridos, incluindo 3 crianças.

A agressão do regime sionista, que teve como alvo as cidades do sul Shiba, Jaraib e Tayba nesta quarta-feira, resultou na morte de três pessoas, além de um ferido no ataque a Jaraib, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Um cidadão libanês também morreu no ataque aéreo do regime sionista à cidade de Yater, no sul, segundo o Ministério.

Portanto, isso eleva para cinco o número de mortos pelos ataques do regime sionista no Líbano, elevando o total de mártires desde que foi declarado o cessar-fogo em novembro para 264, e o número de feridos para mais de 540.

Segundo os relatórios coletados, o ataque aéreo do regime sionista teve como alvo a área entre as cidades do sul Tiro, Harfa e Al-Jibin.

O regime sionista lançou dezenas de bombardeios contra o Líbano, apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, alegando que atua contra atividades do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah) e garantindo que, por isso, não viola o acordo, embora tanto Beirute quanto o grupo tenham se mostrado críticos a essas ações, igualmente condenadas pelas Nações Unidas.

O cessar-fogo, alcançado após meses de combates em decorrência dos ataques de 7 de outubro de 2023, previa que tanto o regime sionista quanto o Hezbollah deveriam retirar suas forças do sul do Líbano. No entanto, o exército do regime sionista manteve cinco postos no território de seu país vizinho, algo também criticado pelas autoridades libanesas e pelo movimento, que exigem o fim desse posicionamento.

