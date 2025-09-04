Abbas e a Delegação Palestina: Um Desperdício Inútil em Tempos de Necessidade

Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (a.s.)-ABNA: Os Estados Unidos impediram o presidente palestino Mahmoud Abbas e outras 80 autoridades de viajarem a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Este ato, embora reflita uma flagrante violação dos princípios internacionais — já que nenhum país deve obstruir a participação de um membro das Nações Unidas — também expõe outra verdade incômoda: o desperdício político e econômico da Autoridade Palestina.

Mais de meio milhão de dólares foram gastos em passagens, transporte, hotéis e diárias para uma delegação inflada, enquanto o povo palestino em Gaza, na Cisjordânia e na diáspora enfrenta fome, deslocamento e destruição. Pior ainda, mestres, professores universitários e funcionários públicos estão há meses sem salários, enquanto a liderança esbanja os recursos do povo em viagens sem rumo e recepções cerimoniais.

A Autoridade Palestina parece ter se acostumado a medir sua legitimidade com base em viagens, discursos e aparições diplomáticas, enquanto, em campo, a ocupação se intensifica, os colonos se expandem e a repressão israelense se multiplica. O abismo entre a liderança e o povo é cada vez maior: uma liderança que se hospeda em hotéis de luxo enquanto famílias palestinas lutam para sobreviver e professores carecem de uma renda decente.

O verdadeiro palco onde o destino da Palestina está sendo jogado não é nos corredores da ONU, mas nas ruas de Nablus, nos campos de refugiados, na resistência de Gaza e na solidariedade dos povos livres do mundo. Uma liderança que não compreenda isso está fadada a perder a confiança de seu povo.

Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma liderança austera, comprometida e conectada à realidade do povo, não uma que esbanje recursos em viagens inúteis enquanto seu povo vive sem salários e sem dignidade.

União Palestina da América Latina – UPAL

3 de setembro de 2025

