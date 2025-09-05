Forte terremoto no Afeganistão deixa pelo menos 1.400 mortos

Equipes de resgate foram enviadas a vários distritos desta região montanhosa, próxima à fronteira com o Paquistão, embora haja temor de que o número de mortos continue a crescer. As equipes de ajuda enfrentam dificuldades para acessar algumas comunidades mais isoladas, pois o terreno foi bloqueado por deslizamentos de terra.

A província de Kunar registrou o maior número de vítimas, enquanto as províncias vizinhas de Nangarhar e Laghman relataram centenas de feridos e vários mortos.

O Afeganistão sofre terremotos regularmente, e o país ainda se recupera de desastres anteriores. A província ocidental de Herat foi devastada em outubro de 2023 por um terremoto de magnitude 6,3, que causou a morte de mais de 1.500 pessoas e danificou ou destruiu pelo menos 63.000 residências.

