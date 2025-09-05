Arbaeen é um dos principais eventos que preparam o terreno para o crescimento, maturidade e prontidão coletiva para a Reaparição

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Na cerimônia de encerramento do segundo evento “Somos os Filhos do Imam Hussain (a.s.)”, o aiatolá Reza Ramazani, Secretário-Geral da Assembleia Mundial de AhlulBayt (a.s.), declarou: “Devemos fazer grandes esforços para apresentar a personalidade do Profeta Muhammad (S.A.W.). Se o mundo se familiarizar com a justiça e a dignidade sob a perspectiva do Profeta Muhammad (S.A.W.), o terreno estará preparado para a realização da justiça e da dignidade em escala global.”

O aiatolá Ramazani acrescentou: “Sem dúvida, o Arbaeen é um dos eventos mais importantes que prepara o terreno para o crescimento, a maturidade e a prontidão coletiva para o Mahdismo (a vinda do Mahdi), que é a aspiração de todos os profetas. A realização da equidade e da justiça faz parte da vontade divina, e a terra será governada pelos justos.”

Apontando para os ensinamentos dos dois líderes da Revolução Islâmica sobre resistência, ele afirmou: “A resistência é uma reação natural contra a opressão e a tirania. O mundo de hoje é dominado pela opressão e pela coerção, e o resultado disso é a pobreza. Atualmente, um bilhão de pessoas sofre de desnutrição. Um ministro sionista chegou a dizer que se deleita com a morte de crianças em Gaza!”

Ramazani continuou: “A resistência é uma resposta à escravidão e ao barbarismo. Os opressores do mundo procuram usar organizações internacionais para justificar seus crimes. A parte que mais viola resoluções em todo o mundo é o regime sionista.”

Ele concluiu: “A resistência, conforme interpretada através de Karbala, é possível. O Imam Khomeini (r.a.) nos ensinou que ‘nós podemos’, e esse ‘nós podemos’ levou o Irã a se tornar uma potência internacional.”

