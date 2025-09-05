Lula convoca mobilização popular contra a impunidade

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O presidente Lula alerta para um projeto em discussão nas câmaras legislativas do Brasil, promovido pela ultradireita com apoio de setores conservadores mais moderados. O texto propõe uma anistia que beneficiaria aqueles que participaram diretamente do violento ataque a Brasília em 8 de janeiro de 2023.

O histórico julgamento dos envolvidos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, tramita na Primeira Turma do Supremo, que nesta quinta-feira deixou o processo pronto para uma sentença a ser proferida na próxima semana e que, no caso de Bolsonaro, pode resultar em uma condenação de até 40 anos de prisão, caso seja considerado culpado.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, que atua como parte acusadora, Jair Bolsonaro e os demais réus integraram uma organização criminosa que implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com o objetivo de impedir a legítima alternância de poder.

