Bombardeios em Gaza deixam 69 palestinos mortos em um dia; total ultrapassa 64.300

5 setembro 2025 - 22:55
O Ministério da Saúde de Gaza, citado pela emissora Al Jazeera, informou que nas últimas 24 horas 69 palestinos morreram e 422 ficaram feridos devido aos bombardeios israelenses, elevando o total de mortos desde o início da ofensiva para mais de 64.300.

O relatório oficial detalha que as vítimas das últimas 24 horas ocorreram como consequência dos ataques aéreos e terrestres do exército israelense na sitiada Faixa de Gaza. Além disso, o número total de feridos desde o início da escalada bélica em 2023 ultrapassa 162.000, refletindo a gravidade da crise humanitária enfrentada pelo território.

A ofensiva militar, iniciada em 7 de outubro de 2023 e com o apoio dos Estados Unidos, provocou destruição generalizada e uma fome devastadora. Israel continua cometendo seus “crimes de genocídio”, apesar das ordens da Corte Internacional de Justiça para adotar medidas necessárias a fim de prevenir tais atos.

Apesar da magnitude da operação militar, o regime sionista ainda não atingiu seus principais objetivos anunciados, ou seja: “a destruição do movimento Hamas e a libertação dos prisioneiros israelenses capturados”.

