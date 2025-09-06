AP: Israel atacou quatro vezes o hospital em Gaza, sempre sem aviso prévio

Em um relatório divulgado nesta sexta-feira, o jornal afirmou, após uma investigação independente, que o regime sionista havia sido informado várias vezes sobre a localização dos jornalistas no hospital antes do ataque.

A investigação também sugere que não há evidências de que os mortos nos ataques estivessem armados. Segundo o relatório, o regime sionista não forneceu explicações sobre o motivo da operação, enquanto um funcionário admitiu que “não se pretendia utilizar tanques no ataque ao Hospital Nasser”.

As tropas utilizaram projéteis de tanque de alto poder explosivo, em vez de armas guiadas mais precisas, que poderiam ter causado menos vítimas. Segundo a AP, o regime sionista atacou o hospital quatro vezes, sempre sem aviso prévio.

A rede CNN publicou anteriormente um relatório afirmando que análises do vídeo evidenciam que o que havia sido informado como um segundo ataque ao hospital foram, na realidade, dois ataques quase simultâneos. Esses disparos, considerados o segundo e terceiro impacto, foram a principal causa da morte de um grande número de pacientes e civis dentro do hospital.

Um especialista em armamentos que analisou o vídeo explicou à CNN que o impacto simultâneo de dois projéteis indica que provavelmente dois tanques dispararam ao mesmo tempo, apontando para um ataque planejado e muito preciso.

Há três semanas, em um ataque aéreo do regime sionista ao Complexo Médico Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, morreram 20 pessoas, entre elas cinco jornalistas e um bombeiro. O Ministério da Saúde de Gaza anunciou que o regime sionista atacou o quarto andar de um dos prédios do complexo em dois ataques aéreos.

Por sua vez, o Escritório de Imprensa do Governo de Gaza informou que o regime sionista atacou deliberadamente pela segunda vez equipes de ajuda e resgate, jornalistas e prestadores de serviços humanitários.

