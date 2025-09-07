Sermões do Nahj al-Balagha 15: Justiça, o Eixo da Tranquilidade na Vida Humana

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o sermão 15 é parte do sermão do Imam Ali (A.S.) proferido no segundo dia de seu governo aparente na cidade de Medina. Esta fala foi narrada em fontes como Usul al-Kafi de Sheikh Kulayni, Tawhid de Sheikh Saduq e Amali de Sheikh Tusi, antes da compilação do Nahj al-Balagha.

Na parte selecionada deste sermão, incluída por Sayyid Radhi no Nahj al-Balagha, o Imam Ali (A.S.) diz: "E de um de seus discursos (A.S.) sobre o que ele devolveu aos muçulmanos das doações de Uthman: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ»." "Por Deus, se eu encontrasse algo que Uthman concedeu e que tivesse sido usado como dote para mulheres ou comprado servas, eu o devolveria ao seu legítimo dono. Pois na justiça há amplitude, e quem encontra a justiça estreita, a opressão lhe será ainda mais estreita."

A Importância da Justiça e Suas Consequências

Este sermão foi proferido em um momento em que a opressão e a injustiça eram generalizadas na sociedade, e o estabelecimento da justiça era considerado a principal, ou talvez a única, razão da revolta dos muçulmanos contra Uthman. Nessas palavras, o Imam Ali (A.S.), ao enfatizar o estabelecimento da justiça e a restituição do tesouro público (Bayt al-Mal), adverte a todos que a implementação da justiça, em qualquer circunstância, é mais fácil do que a instauração da opressão. Portanto, se desejam justiça, suportem também as dificuldades de estabelecer um governo justo, e este assunto requer apoio público e universal.

A realização da justiça e a implementação da equidade têm sido os anseios permanentes de todas as pessoas cultas ao longo da história. Deve-se notar, no entanto, que sempre que os fundamentos dos direitos são mundanos e materiais, as mudanças relacionadas a essas leis se alinharão mais com os desejos dos opressores e dos ricos. Mas se os seres humanos, de acordo com as leis divinas e com base na justiça religiosa, estabelecem leis e as implementam na sociedade, esse direito se concretiza mais cedo e com maior facilidade. Dada a solidez dos princípios existentes, é mais fácil ter esperança na realização final da justiça na sociedade.

O Imam Ali (A.S.), ao abordar este mesmo tópico, enfatiza a restituição do tesouro público em qualquer circunstância e salienta a posição superior da justiça, declarando explicitamente que quem considera a justiça difícil e restrita, sem dúvida, encontrará a opressão ainda mais difícil e restrita.

A Visão do Líder Supremo sobre a Justiça

O Líder Supremo (Ayatollah Khamenei), em um discurso proferido em julho de 2009 perante o chefe e as autoridades do Poder Judiciário, referindo-se a esta fala do Imam Ali (A.S.), disse:

"Se a lei não prevalecer, o que virá da anarquia para todos será muito mais amargo do que a amargura que a implementação da lei pode causar a alguns; «و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» ('E quem encontra a justiça estreita, a opressão lhe será ainda mais estreita'). A justiça é a observância da lei. Se sentirmos dificuldade em observar a lei, se não quisermos nos submeter à lei, o que virá sobre nós da anarquia será, em muito, mais difícil do que a amargura de suportar a lei. Todos devem prestar atenção a isso."

Referências: