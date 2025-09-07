Sermões do Nahj al-Balagha 16: Aprenda com os Eventos Passados para Alcançar a Piedade

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o sermão dezesseis do Nahj al-Balagha é parte do primeiro ou de um dos primeiros sermões do Imam Ali (A.S.) no início de seu governo. Este sermão, proferido na cidade de Medina, foi narrado antes de Sayyid Radhi em diversas fontes como Usul al-Kafi, Amali de Sheikh Tusi, Amali de Sheikh Saduq, Manaqib de Khwarizmi, e algumas fontes sunitas.

Embora Sayyid Radhi tenha selecionado todos os sermões, cartas e aforismos do Nahj al-Balagha de forma concisa e com foco em sua eloquência e retórica, e em outras palavras, tudo o que está neste livro possui uma retórica especial, a eloquência e a retórica do Imam Ali (A.S.) neste sermão são de tal forma que o compilador do Nahj al-Balagha, em sua admiração, escreve: "Nestas palavras há sutilezas de eloquência que a linguagem não consegue descrever, e o ser humano não alcança suas profundezas, e esta confissão é compreendida apenas pelos pioneiros experientes em eloquência."

É claro que, com esta descrição de Sayyid Radhi, a escrita de um breve comentário sobre este longo sermão não é fácil; no entanto, será feito um esforço para apontar brevemente alguns dos ensinamentos deste sermão.

Os Tempos de Provação e a Importância da Piedade

Neste sermão, o Imam Ali (A.S.), referindo-se aos acontecimentos após a era do Profeta Muhammad (S.A.W.) e ao afastamento das pessoas da orientação e do Imamato, disse:

«ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَی عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ. أَلَا وَ إِنَّ بَلِیَّتَکُمْ قَدْ عَادَتْ کَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ (ص) وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً...»

"O que digo está sob minha responsabilidade, e eu sou seu garante. Aquele para quem as lições se tornam claras, a partir das punições (exemplos) que estão diante dele, a piedade e a moderação o protegerão de cair nas ambiguidades. Atentai! Vossas aflições e provações voltaram à sua forma no dia em que Deus enviou Seu Profeta (S.A.W.). Pelo Aquele que o enviou com a verdade, sereis severamente testados, como um grão que é peneirado em uma peneira."

A Futilidade das Falsas Alegações e o Valor da Piedade Duradoura

Em outra parte deste sermão, o Imam (A.S.), ao enfatizar repetidamente a importância da piedade individual e social nas atividades políticas e públicas, diz:

«هَلَکَ مَنِ ادَّعَی وَ خَابَ مَنِ افْتَرَی. مَنْ أَبْدَی صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَکَ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا یَعْرِفَ قَدْرَهُ. لَا یَهْلِکُ عَلَی التَّقْوَی سِنْخُ أَصْلٍ وَ لَا یَظْمَأُ عَلَیْهَا زَرْعُ قَوْمٍ. فَاسْتَتِرُوا فِی بُیُوتِکُمْ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِکُمْ. وَ لَا یَحْمَدْ حَامِدٌ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا یَلُمْ لَائِمٌ إِلَّا نَفْسَهُ...»

"Pereceu quem reivindicou a falsidade, e o mentiroso se frustrou. Quem se opôs à verdade pereceu. Basta de ignorância para o homem não conhecer seu próprio valor. O que é fundamentado na piedade não perece. Uma plantação irrigada pela piedade não sentirá sede."