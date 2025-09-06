Bolivianos protestam em solidariedade à flotilha “Sumud” rumo a Gaza

Defensores da causa palestina, na sexta-feira, 5 de setembro, realizaram protestos e marchas simultaneamente nas cidades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre e Tarija, repudiando o genocídio israelense em Gaza e em solidariedade à flotilha internacional humanitária “Sumud”.

Os protestos ocorreram simultaneamente em La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre e Tarija, demonstrando unidade na condenação do genocídio em Gaza. Bolivianos conscientes das ações do regime sionista, vêm denunciando, nas instâncias correspondentes, o assassinato sistemático de mais de 64.300 palestinos desde 7 de outubro de 2023.

Na Sede do Governo, os ativistas também se dirigiram às embaixadas da Argentina e dos EUA, onde interpelaram o servilismo submisso a Netanyahu. Ao som de tambores e música folclórica de protesto, em uma marcha multitudinária, os bolivianos se uniram ao grito de “não ao genocídio israelense na Faixa de Gaza”.

