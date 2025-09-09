Genocídio deixa marcas em Jerusalém

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Israel busca apagar a Palestina com sangue e fogo, mas todo ato genocida gera um eco reverberante. Nenhum muro, exército ou propaganda pode silenciar o direito de um povo de resistir. Jerusalém, uma cidade que deveria ser um símbolo de coexistência e paz, tornou-se palco de confrontos porque o regime sionista insiste em impor ódio e exclusão.

A comunidade internacional permanece cúmplice em silêncio enquanto os ocupantes semeiam a morte em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém. Mas a resistência palestina demonstra, dia após dia, que esse silêncio não significa submissão. Os povos do mundo reconhecem que onde há opressão, haverá dignidade que se ergue.

O genocídio cobra seu preço. E hoje Jerusalém lembra àqueles que acreditam que a repressão pode continuar inabalável. A Palestina permanece de pé, com dor, mas também com a força inquebrantável de sua justa causa.

União Palestina da América Latina – UPAL

9 de setembro de 2025

.................

308