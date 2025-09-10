O Profeta Muhammad (S.A.A.S.) e a Arte de Amar na Família

Segundo a Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.): Hojjat al-Islam Muhammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, em um artigo exclusivo para a Abna, examinou a "arte de amar do Profeta Maomé (S.A.A.S.) na família" e, com base em versículos do Alcorão e na conduta profética, analisou as dimensões éticas e emocionais do comportamento do Profeta no ambiente familiar.

A vida familiar do Profeta Muhammad (S.A.A.S.) era um palco vivo de afeição, compaixão e amor divino puro. Apesar de sua posição de Mensageiro e de suas pesadas responsabilidades sociais, ele aproveitava as menores oportunidades para demonstrar atenção e afeto à sua família. O xiismo, com base nos versículos do Alcorão e em hadiths autênticos, considera o Profeta não apenas o líder da Ummah, mas também um modelo sublime para as relações íntimas no lar. A partir dessa perspectiva, o estudo de sua arte de amar é uma luz para as famílias de hoje que buscam paz em meio às tempestades da vida moderna.

Amor Verbal: A Linguagem do Amor do Profeta (S.A.A.S.)

O Profeta Maomé (S.A.A.S.) frequentemente acalmava os corações de sua família com palavras afetuosas e agradáveis. Com abordagens carinhosas para com suas esposas, ele mostrava que o amor verbal não é uma fraqueza, mas um sinal de perfeição na fé. Em outra parte, o Alcorão Sagrado enfatiza a suavidade na fala: "Dizei-lhe palavras suaves" (1). Além disso, Deus diz sobre o Profeta: "E por certo que és de uma moral elevada" (2). Esses dois versículos revelam a posição especial do caráter gentil e amoroso nas relações familiares.

As narrações xiitas, especialmente através do Imam Sadiq (A.S.), enfatizam que a expressão de amor à família é recompensada e aumenta a afeição mútua. O Imam Sadiq (A.S.) diz: "O dizer de um homem à sua esposa que a amo, jamais sai de seu coração." (3).

Expressar amor e afeição era o método do Profeta (S.A.A.S.), e essa tradição ainda pode sustentar o pilar da vida familiar hoje. Se o amor verbal fluir na casa, muitos desentendimentos serão erradicados.

Participação nos Afazeres Domésticos: A Empatia do Profeta (S.A.A.S.)

Uma das manifestações mais importantes da arte de amar do Profeta (S.A.A.S.) era sua participação nos afazeres domésticos. Apesar de sua elevada posição, ele não se esquivava dos trabalhos de casa, costurava suas roupas, remendava seus sapatos e servia a sua família. Em um hadith, é dito: "O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) costurava suas roupas, remendava seus sapatos e fazia o que os homens fazem em suas casas." (4).

Esse comportamento transmitia uma mensagem clara: o amor não está apenas nas palavras, mas se manifesta nas ações. Uma família cujos membros trabalham juntos com empatia é mais forte. Com essa tradição, o Profeta quebrou o orgulho patriarcal e convidou os homens à empatia e cooperação.

Respeito pela Personalidade da Esposa: Foco na Dignidade na Família

A arte de amar do Profeta (S.A.A.S.) não se limitava à expressão de afeto; o respeito pela personalidade da esposa tinha um lugar especial. Ele não apenas respeitava suas esposas, mas sentava-se com elas, conversava com elas e até ouvia suas palavras. Esse respeito mútuo é um exemplo do comportamento islâmico na família.

Em uma narração, é dito: "O melhor de vocês é o que é melhor para sua família, e eu sou o melhor de vocês para minha família." (5). Essa declaração mostra que, ao contrário do que muitos pensam, o critério de superioridade dos crentes é a forma como se comportam em casa, e não apenas na sociedade.

Com seu comportamento, o Profeta (S.A.A.S.) mostrou que a mulher em casa não é apenas uma serva, mas uma companheira, uma conselheira e uma parceira de vida. Tal visão estabelece a base da família na dignidade e no amor.

Amor pelos Filhos: Construindo o Futuro com Afeição

Uma das manifestações mais proeminentes do amor do Profeta (S.A.A.S.) era seu amor infinito por seus filhos e netos. Ele frequentemente abraçava o Imam Hassan (A.S.) e o Imam Hussein (A.S.) e os beijava. É narrado que o Profeta (S.A.A.S.) disse: "Quem beija seu filho, Deus lhe escreve uma boa ação; e quem o faz feliz, Deus o fará feliz no Dia do Juízo." (6).

Essa abordagem foi expressa em uma época em que beijar um filho era considerado um sinal de fraqueza por algumas tribos. Ao quebrar essa tradição errada, o Profeta introduziu o afeto pelos filhos como um valor religioso e moral. Com sua ação, ele mostrou que o amor por uma criança é uma educação divina que nutre a alma dos futuros construtores da sociedade.

A arte de amar do Profeta Maomé (S.A.A.S.) na família é um modelo completo para todos os tempos. Do amor verbal ao respeito prático, da cooperação em casa ao afeto pelos filhos; tudo isso mostra que a base da vida familiar no Islã é o amor e a dignidade. Se a família de hoje seguir essa conduta profética, será capaz de enfrentar os desafios modernos com sucesso.

