Conhecimento e Cultura: pontes para a paz entre as nações Irã-Brasil

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Promovido pelo Consulado Cultural do Irã, com apoio da Arresala, o encontro reuniu representantes de entidades culturais, organizações de solidariedade e movimentos sociais para debater o atual cenário global. Entre os temas, destacou-se a luta do povo palestino contra a opressão sionista. Durante o evento, também foram expostos quadros e livros sobre cultura e civilização islâmica.

O encontro contou com a presença do Sheykh Mohammed Mahdi Imani Pour, presidente da Organização da Cultura e Relações Islâmicas e do Centro Internacional de Diálogo entre as Religiões do Irã, do adido cultural do Irã no Brasil, Sheikh Ali Reza Mirjalili, além de representantes de dezenas de organizações, como o Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, o Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal), o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz), a Federação de Entidades Americano-Árabes (Fearab América), o Instituto da Cultura Árabe (Icarabe) e o Movimento Mulheres pela Paz na Palestina.

Os oradores ressaltaram a importância da solidariedade internacional com os povos vítimas do imperialismo e do sionismo, como o povo de Gaza, alvo de um genocídio ininterrupto que já ultrapassa 700 dias. Também houve referências à guerra de 12 dias enfrentada pelo Irã diante da agressão dos EUA e de “Israel”.

Na ocasião, a Organização da Cultura e Relações Islâmicas do Irã homenageou diversas personalidades, em reconhecimento às suas contribuições, participação e cooperação na defesa dos direitos e valores humanos. Entre os homenageados esteve o médico Dr. Assad Frangieh, in memoriam, cuja placa de gratidão foi recebida por sua esposa e filhos.

Exposição de obras de arte e literatura sobre a cultura e civilização islâmica

As obras literárias apresentadas abordaram temas diversos, como religião, biografias, história e cultura islâmica, além de questões relacionadas à mulher muçulmana, poesia e debates políticos atuais, com destaque para a causa palestina. Um dos pontos altos foi o livro Cela nº 14, que reúne as memórias das lutas do Ayatollah Khamenei, incluindo passagens de prisão e exílio durante a Revolução Islâmica.

As obras de arte, por sua vez, retrataram passagens da história islâmica e sua contribuição para a humanidade em diferentes áreas, acompanhadas de citações do Alcorão Sagrado e de frases do Profeta Muhammad e de outros líderes e personalidades islâmicas.

