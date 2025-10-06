Netanyahu não tem intenção de deter o genocídio

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O regime sionista usa as negociações de libertação como máscara para ganhar tempo, se reagrupar e manter o apoio internacional que ainda recebe de certas potências. Mas a cada dia fica mais evidente que o que está em andamento não é uma troca humanitária, mas sim mais um capítulo do projeto colonial de limpeza étnica que começou em 1948 e se manifesta hoje com a crueldade de uma nova Nakba.

O povo palestino, no entanto, resiste. Apesar do bloqueio, da destruição sistemática e dos massacres diários, Gaza continua sendo um símbolo de dignidade, identidade e justiça. Essa resistência — armada, civil e cultural — é a prova de que, por mais que Netanyahu e o sionismo busquem erradicá-la, a Palestina vive e viverá.

Da União Palestina da América Latina, reafirmamos: não haverá paz verdadeira enquanto a ocupação, o colonialismo e o apartheid persistirem. O mundo precisa abrir os olhos: o que está sendo tentado em Gaza é um genocídio televisionado, e o silêncio ou a cumplicidade dos governos o transformam em uma vergonha global.

A causa palestina é justa, e a história absolverá aqueles que a defendem.

União Palestina da América Latina - UPAL

6 de outubro de 2025

................

308