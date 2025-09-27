Libaneses comemoram o primeiro aniversário do martírio de Sayyed Hassan Nasrallah

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Passou-se um ano do martírio do líder do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah), Seyed Hassan Nasrallah, em um ataque israelense em 27 de setembro de 2024 contra Dahiye, no sul de Beirute, capital libanesa.

Na sexta-feira, seus partidários se reuniram em uma vigília chamada ‘A Noite da Ascensão’, no local onde Seyed Hassan Nasrallah foi martirizado, após ter liderado o Hezbollah por mais de três décadas como secretário-geral.

A figura de Seyed Hassan Nasrallah continua muito presente em pôsteres pendurados pelas ruas e em seu nome ecoando nos slogans entoados durante os atos comemorativos. Por essa ocasião, seu mausoléu, no sul de Beirute, foi adornado com milhares de flores e bandeiras da Resistência.

Como parte das comemorações pelo primeiro aniversário, a icônica Rocha de Raouche, na costa oeste de Beirute (a capital), também foi iluminada desde a quinta-feira com as imagens do líder martirizado Seyed Hassan Nasrallah e do líder proeminente martirizado, Seyed Hashem Safi al-Din.

Segundo relatos, o ato incluiu uma exibição no mar, a projeção da bandeira do Líbano e a iluminação final dos retratos de Seyed Hassan Nasrallah e de Seyed Hashem Safi al-Din sobre a emblemática formação rochosa, um dos monumentos naturais mais reconhecidos da capital libanesa. Além disso, um filho de Seyed Hassan Nasrallah esteve presente na cerimônia comemorativa em Beirute.

