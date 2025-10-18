Regime israelense assassina 29 palestinos em Gaza nas últimas 48 horas

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Como afirmou Francesca Albanese, relatora especial da ONU para a Palestina, o cessar-fogo, segundo o regime israelense, é um “você para, eu atiro”. O Escritório de Mídia de Gaza informou que as forças de ocupação israelenses cometeram 47 violações do acordo de cessar-fogo desde sua entrada em vigor, em 10 de outubro. Esses ataques resultaram em 38 palestinos assassinados e outros 143 feridos. O ataque mais recente ocorreu contra uma van no bairro de Zeitun, na cidade de Gaza, matando 11 habitantes de Gaza da mesma família.
Neste sábado, o chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, inspecionou a destruição causada pela guerra israelense no norte da cidade de Gaza. Ele afirmou que reconstruir a região e atender às necessidades básicas da população de Gaza será uma tarefa imensa.
No entanto, o mais essencial para os habitantes de Gaza neste momento é a abertura de todas as passagens fronteiriças e permitir a entrada de ajuda humanitária, algo que o regime israelense continua a impedir.
O Ministério da Saúde de Gaza anunciou a recepção de 15 novos corpos de palestinos detidos pelo regime sionista, em troca do corpo de um prisioneiro israelense entregue pelo HAMAS na noite passada. O ministério informou que os corpos recebidos pelas equipes médicas palestinas apresentavam claros sinais de tortura e maus-tratos cometidos pelos sionistas, incluindo evidências de agressões físicas e abusos.
De acordo com fontes médicas, a guerra genocida israelense contra a Faixa de Gaza já deixou 68.116 palestinos mortos e mais de 170.200 feridos.
